Takim składem zagra Barcelona. Ważna decyzja Flicka

FC Barcelona zagra z Athletic Bilbao w półfinale Superpucharu Hiszpanii. Kataloński dziennik Sport przewiduje, że od początku zagra Robert Lewandowski. Taki skład ma wystawić Hansi Flick.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Lewandowski wraca do pierwszego składu Barcelony

FC Barcelona będzie bronić zdobytego przed rokiem Superpucharu Hiszpanii. Od finału dzieli ich jeden mecz, w którym zmierzą się z Athletic Bilbao. Półfinał odbędzie się w środę 7 stycznia 2026 roku o godzinie 20:00 na stadionie King Abdullah Sports City w Arabii Saudyjskiej. Wiadomo, że do Hiszpanii wrócił Marc-Andre ter Stegen, który prawdopodobnie doznał kontuzji kolana.

Przed startem Superpucharu Hiszpanii zastanawiano się, kto zagra między słupkami. Flick na konferencji prasowej zdradził, że nie dokona zmian, więc zagra Joan Garcia. Najważniejsza decyzja dotyczy jednak Roberta Lewandowskiego, który wg. Sportu wróci do pierwszego składu. Po raz ostatni 37-latek wyszedł w wyjściowej jedenastce 9 grudnia w starciu z Eintrachetem Frankfurt w Lidze Mistrzów.

Reszta wyborów personalnych Hansiego Flicka niczym nie zadziwia. Pewni występu mogą być Lamine Yamal i Raphinha, a także Pedri i Fermin Lopez. Jako trzeci środkowy pomocnik ma zagrać Eric Garcia. Z kolei w obronie zagrają Kounde, Martin, Cubarsi i Balde.

Przewidywane składy na mecz FC Barcelona – Athletic Bilbao:

FC Barcelona: Garcia – Kounde, Cubarsi, Martin, Balde – Garcia, Pedri, Fermin – Yamal, Lewandowski, Raphinha

Athletic Bilbao: Simon – Areso, Vivian, Paredes, Lekue – Galarreta, Jauregizar – I. Williams, Sancet, N. Williams – Berenguer