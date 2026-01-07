Szczęsny już wie. Flick wskazał, kto stanie w bramce Barcelony

Wojciech Szczęsny nie będzie miał okazji, aby zagrać w Superpucharze Hiszpanii. Hansi Flick na konferencji prasowej potwierdził, że w bramce stanie Joan Garcia. FC Barcelona w półfinale zagra z Athletic Bilbao.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Garcia bramkarzem FC Barcelony na Superpuchar Hiszpanii

FC Barcelona w środę wieczorem przystąpi do rywalizacji w Superpucharze Hiszpanii, gdzie będzie bronić tytułu. Przed rokiem Hansi Flick i spółka pokonali w finale Real Madryt (5:2). Prawie godzinę spędził na boisku Wojciech Szczęsny, który w 56. minucie zobaczył czerwoną kartkę. Było to pierwsze trofeum byłego reprezentanta Polski zdobyte z Dumą Katalonii.

W nadchodzących dniach Szczęsny będzie miał okazję po raz drugi wziąć udział w krajowym superpucharze. Tym razem jego rola w drużynie jest inna. Na co dzień w lidze broni Joan Garcia, a Polak jest tylko zmiennikiem. Hiszpańscy dziennikarze zapytali Hansiego Flicka, czy planuje jakieś zmiany na pozycji bramkarza. Odpowiedź szkoleniowca była jednoznaczna.

„Nie, zagra Joan Garcia” – powiedział. Wygląda więc na to, że 35-latek będzie oglądał poczynania swoich kolegów z ławki rezerwowych. Warto dodać, że trybie pilnym z Arabii Saudyjskiej do Barcelony wrócił Marc-Andre ter Stegen. Niemiec znów jest kontuzjowany.

Półfinałowym rywalem Barcelony w Superpucharze Hiszpanii będzie Athletic Bilbao. W przypadku zwycięstwa o trofeum w finale mogą zagrać ze zwycięzcą pary Atletico Madryt – Real Madryt. Ewentualne El Clasico może się odbyć w niedzielę 11 stycznia.