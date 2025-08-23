Barcelona w 2. kolejce La Liga mierzy się z Levante. Znamy oficjalne składy na to spotkanie. Co z Robertem Lewandowskim?

Joan Gosa/ Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona walczy o drugą wygraną. Znamy skład

Najpierw Palma de Mallorca, teraz Walencja. Barcelona w 2. kolejce La Liga gra na wyjeździe z Levante. Podopieczni Hansiego Flicka, który rozpoczęli ligowe zmagania od zwycięstwa, są zdecydowanymi faworytami pojedynku na Estadi Ciutat de València – gospodarze tego obiektu na otwarcie sezonu przegrali 1:2 z Deportivo Alaves.

Jaki skład na starcie z ekipą Granotes wybrał niemiecki szkoleniowiec? W bramce znowu znalazł się Joan Garcia, nowa „jedynka” Blaugrany. Defensywę tworzą Alejandro Balde, Pau Cubarsi, Ronald Araujo i Eric Garcia. W Środku pola wystąpią Pedri i Marc Casado, przed którymi ustawi się Raphinha Natomiast w pierwszej linii zobaczymy Marcusa Rashforda Ferran Torresa i Lamine’a Yamala. Robert Lewandowski rozpocznie spotkanie na ławce rezerwowych.

Barcelona: Joan Garcia – Alejandro Balde, Pau Cubarsi, Ronald Araujo, Eric Garcia – Pedri,Raphinha, Marc Casado – Marcus Rashford, Ferran Torres, Lamine Yamal

Levante: