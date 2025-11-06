„Ta gwiazda Barcelony ma w sobie duszę Realu Madryt”

10:05, 6. listopada 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  El Cafelito de Josep Pedrerol

Ivan Zamorano wskazał w programie "El Cafelito" gwiazdę Barcelony, którą sprowadziłby do Realu Madryt. Według byłego piłkarza jest to piłkarz posiadający duszę Los Blancos.

Lamine Yamal i Pedri
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal i Pedri

Ta gwiazda Barcelony pasuje do Realu Madryt

Ivan Zamorano wskazał zawodnika Barcelony, który jego zdaniem idealnie pasowałby do drużyny z Santiago Bernabeu. W programie „El Cafelito” były napastnik Realu Madryt przyznał, że w barwach Los Blancos najchętniej zobaczyłby Pedriego.

Zamorano podkreślił, że Real Madryt to klub, który reprezentuje kulturę i elegancję na boisku. Dodał, że Pedri doskonale wpisuje się w ten obraz, ponieważ rzadko mówi o sobie, skupia się na grze i zawsze zachowuje się z szacunkiem wobec rywali. W jego opinii to zawodnik, który „ma duszę Realu” i potrafi godnie reprezentować barwy najbardziej utytułowanego klubu świata.

– Podpisałbym kontrakt z Pedrim – to gwiazda, fenomen… i niewiele mówi. Jest skromny, prosty i mówi tylko to, co konieczne. Pedri ma w sobie esencję i duszę Realu Madryt – mówił Zamorano.

Chilijczyk nie szczędził też pochwał dla stylu gry młodego Hiszpana. Przypomniał, że Pedri potrafi kontrolować tempo meczu, grać odpowiedzialnie i błyskotliwie, a jego decyzje często przesądzają o wyniku spotkań. Zdaniem Zamorano taki typ piłkarza zawsze znajdzie miejsce w Realu, niezależnie od rywalizacji między klubami.

Czytaj także: Barcelona stara się o darmowy transfer. Za tę gwiazdę płacono 80 mln euro