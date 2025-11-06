Barcelona stara się o darmowy transfer. Za tę gwiazdę płacono 80 mln euro

09:01, 6. listopada 2025
Jakub Boroń
Jakub Boroń Źródło:  La Gazzetta dello Sport

FC Barcelona znajduje się w gronie klubów, które walczą o transfer Dusana Vlahovicia - poinformowała La Gazzetta dello Sport. W 2022 roku Juventus zapłacił za Serba ponad 80 mln euro.

Joan Laporta
Obserwuj nas w
PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Barcelona stara się o darmowy transfer Dusana Vlahovicia

Obecna umowa Dusana Vlahovicia z Juventusem wygasa 30 czerwca 2026 roku, ale wszystko wskazuje na to, że zawodnik nie zamierza jej przedłużać. Stara Dama stara się obniżyć jego wynagrodzenie z 12 do około 6 milionów euro rocznie, a to nie spodobało się piłkarzowi. W efekcie Juventus może być zmuszony sprzedać swojego snajpera już zimą, aby uniknąć sytuacji, w której odejdzie on za darmo.

Jeśli jednak transfer nie dojdzie do skutku w styczniu, Serb będzie mógł swobodnie wybrać nowy klub. Barcelona zamierza wykorzystać tę okazję. Klub z Camp Nou szuka napastnika, który w przyszłości mógłby zastąpić Roberta Lewandowskiego, a Vlahović idealnie pasuje do tego profilu. O podpis Serba rywalizują również Bayern Monachium, Atletico Madryt i Tottenham.

POLECAMY TAKŻE

Lamine Yamal
Yamal to gwiazda Barcelony, ale nie jest na poziomie Realu Madryt
Lamine Yamal i Pedri
„Ta gwiazda Barcelony ma w sobie duszę Realu Madryt”
Luis Enrique
Enrique chce transferu obrońcy Barcelony do PSG

Na razie sam zawodnik nie podjął decyzji. W Turynie wciąż liczą, że uda się go zatrzymać, choć coraz więcej wskazuje na rozstanie. W związku z tym Juventus rozważa sprzedaż Vlahovicia już w styczniu za około 20 milionów euro.

Dla Barcelony byłby to jednak zbyt duży wydatek w obecnej sytuacji, dlatego klub planuje działać cierpliwie i spróbować doprowadzić do darmowego transferu latem. Wszystko rozstrzygnie się w najbliższych miesiącach.

Czytaj także: Harry Kane wybrał nowy klub. Bayern zmieni swoją strategię