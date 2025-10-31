Szczęsny zdradził sekret Lewandowskiego. „Nienawidzi tego”

Wojciech Szczęsny odpowiadał na pytania kibiców podczas specjalnej sesji Q&A. Jedno z nich dotyczyło Roberta Lewandowskiego. Bramkarz zdradził sekret napastnika FC Barcelony.

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski

Lewandowski nie potrafi przegrywać w ping-ponga!

Wojciech Szczęsny bez wątpienia był najlepszym zawodnikiem FC Barcelony podczas ostatniego El Clasico. Gdyby nie były reprezentant Polski, rozmiary porażki z Realem Madryt mogły być dużo większe. 35-latek zaliczył kilka świetnych interwencji, a na dodatek obronił rzut karny Kyliana Mbappe. Kibice katalońskiego klubu byli zachwyceni postawą doświadczonego bramkarza.

Ostatnio bramkarz odpowiadał na pytania kibiców w specjalnej sesji Q&A na klubowym kanale na YouTube. Jeden z fanów poprosił, aby Szczęsny powiedział coś pozytywnego, czego nikt nie wie o Robercie Lewandowskim. Zamiast tego w żartobliwy sposób ujawnił jego sekret. Okazuje się, że kapitan reprezentacji Polski i napastnik Barcelony nie znosi przegrywać w ping-ponga.

– Naprawdę źle znosi porażki w ping-ponga! Nie gra źle, ale nie potrafi zaakceptować porażki. Jestem od niego dużo lepszy, stąd wiem. Zawsze znajdzie wymówkę: „to przez wiatr”, „on coś mówił”, „było ślisko”. Nienawidzi przegrywać. To coś, czego mogliście nie wiedzieć – zdradził Wojciech Szczęsny w Q&A na klubowym kanale YouTube.

Szczęsny i Lewandowski grają razem w Barcelonie od ubiegłego roku. Golkiper dołączył do zespołu awaryjnie, wznawiając karierę. Wspólnie zdobyli potrójną koronę na krajowym podwórku, a także dotarli do półfinału Ligi Mistrzów.