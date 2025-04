Szczęsny zachwyca w Barcelonie. Legenda pod wrażeniem

Wojciech Szczęsny to jeden z kluczowych zawodników w FC Barcelonie w drugiej części sezonu. W rozmowie z TVP Sport w samych superlatywach mówił o Polaku były piłkarz Piasta Gliwice - Gerard Badia.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Musisz mieć taki mental, jaki ma właśnie Szczęsny – mówi Badia

Wojciech Szczęsny na początku października ubiegłego roku podpisał roczny kontrakt z FC Barceloną. Wszystko wskazuje na to, że niebawem były reprezentant Polski zwiąże się z Dumą Katalonii nową umową. W ostatnim czasie Deco potwierdził, że 35-latek na pewno zostanie w klubie na następny sezon. Medialne doniesienia sugerują, że nowy kontrakt ma obowiązywać do 2026 roku.

Występy polskiego bramkarza, choć czasem okraszone błędami, wywołują falę pozytywnych komentarzy. Szczęsny nie raz udowodnił, że jest jednym z najlepszych zawodników na swojej pozycji. W rozmowie z TVP Sport w samych superlatywach mówił o nim były hiszpański piłkarz Gerard Badia. Legenda Piasta Gliwice zwróciła uwagę na jeden aspekt, który imponuje najbardziej.

– Pokazał wszystkim, że jest w formie. I ta mentalność. Dawno nie widziałem zawodnika, który miałby tak mocną głowę. Potrafi zrobić błąd w trakcie meczu, po czym ze spokojem podchodzi do kolejnych sytuacji na boisku. Gra tak, jakby nic złego się wcześniej nie stało – powiedział Gerard Badia w rozmowie z TVP Sport.

– Inaki Pena nie wytrzymywał presji, która towarzyszy występom w Barcelonie. Jeżeli chcesz grać dla takiego klubu, musisz mieć taki mental, jaki ma właśnie Szczęsny. To, co on robi między słupkami, jest bardzo dobre. Wszyscy kibice Blaugrany są z niego zadowoleni – dodał.

Szczęsny w Barcelonie zagrał w 25 meczach, w których 13 razy zachował czyste konto. Na swoim koncie zapisał zwycięstwo w Superpucharze Hiszpanii, a niebawem może dorzucić do tego kolejne trofeum. W najbliższą sobotę (26 kwietnia) Duma Katalonii zagra w finale Pucharu Króla. Rywalem podopiecznych Hansiego Flicka będzie Real Madryt. El Clasico odbędzie się na neutralnym stadionie.