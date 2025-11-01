Szczęsny wskazał najlepszych bramkarzy w historii. Jednego nazwiska nie zgadniesz

15:37, 1. listopada 2025 16:52, 1. listopada 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  FC Barcelona [YouTube]

Wojciech Szczęsny miał okazję dzielić szatnię z topowymi golkiperami. W rozmowie z klubowymi mediami FC Barcelony wskazał pięciu najlepszych bramkarzy w historii. Jedno nazwisko ciężko zgadnąć.

Wojciech Szczęsny
Obserwuj nas w
Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Najlepsi bramkarze w historii wg. Wojciecha Szczęsnego

Wojciech Szczęsny podczas swojej kariery miał okazję dzielić szatnię z topowymi bramkarzami. W Romie posadził na ławce Allisona Beckera, zaś w Juventusie mógł uczyć się fachu od Gianluigiego Buffona. W przeszłości sam był uważany za jednego z najlepszych golkiperów na świecie. Ostatnio w rozmowie z klubowymi mediami wskazał pięciu najlepszych bramkarzy w historii.

Jako pierwszego wymienił Gianluigiego Buffona, co nie jest żadnym zaskoczeniem, ponieważ wielokrotnie mówił o nim w samych superlatywach. Kolejny w zestawieniu to Lew Jaszyn, czyli jedyny golkiper w dziejach, który zdobył Złotą Piłkę. Później wskazał jeszcze Manuela Neuera oraz Petra Cecha. Ostatnie nazwisko nie łatwo odgadnąć, ponieważ Szczęsny wykazał się poczuciem humoru i wskazał na samego siebie, śmiejąc się, że oczywiście nie jest to prawdą.

Szczęsny aktualnie związany jest z FC Barceloną, z którą ma kontrakt do czerwca 2027 roku. Ze względu na kontuzje Joana Garcii ponownie wskoczył między słupki Blaugrany. W ostatnim El Clasico był bohaterem zespołu, ratując drużynę od wysokiej porażki z Realem Madryt. Jak dotąd wystąpił w 6 meczach, w których ani razu nie zachował czystego konta, tracąc 11 bramek.

POLECAMY TAKŻE

Hansi Flick
Barcelona liczy na dodatkowe zyski po sprzedaży niedoszłej gwiazdy
Harry Kane
Kane może poprosić o transfer do giganta. Klauzula zmienia wszystko
Lamine Yamal
Flick broni Yamala! Wymowne słowa na temat gwiazdora