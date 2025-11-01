Szczęsny wskazał najlepszych bramkarzy w historii. Jednego nazwiska nie zgadniesz

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Najlepsi bramkarze w historii wg. Wojciecha Szczęsnego

Wojciech Szczęsny podczas swojej kariery miał okazję dzielić szatnię z topowymi bramkarzami. W Romie posadził na ławce Allisona Beckera, zaś w Juventusie mógł uczyć się fachu od Gianluigiego Buffona. W przeszłości sam był uważany za jednego z najlepszych golkiperów na świecie. Ostatnio w rozmowie z klubowymi mediami wskazał pięciu najlepszych bramkarzy w historii.

Jako pierwszego wymienił Gianluigiego Buffona, co nie jest żadnym zaskoczeniem, ponieważ wielokrotnie mówił o nim w samych superlatywach. Kolejny w zestawieniu to Lew Jaszyn, czyli jedyny golkiper w dziejach, który zdobył Złotą Piłkę. Później wskazał jeszcze Manuela Neuera oraz Petra Cecha. Ostatnie nazwisko nie łatwo odgadnąć, ponieważ Szczęsny wykazał się poczuciem humoru i wskazał na samego siebie, śmiejąc się, że oczywiście nie jest to prawdą.

Szczęsny aktualnie związany jest z FC Barceloną, z którą ma kontrakt do czerwca 2027 roku. Ze względu na kontuzje Joana Garcii ponownie wskoczył między słupki Blaugrany. W ostatnim El Clasico był bohaterem zespołu, ratując drużynę od wysokiej porażki z Realem Madryt. Jak dotąd wystąpił w 6 meczach, w których ani razu nie zachował czystego konta, tracąc 11 bramek.