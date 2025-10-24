Szczęsny przekazał wieści. Chodzi o Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski zmaga się obecnie z kontuzją, ale okazuje się, że Polak może wrócić wcześniej, niż wszyscy zakładają. Tak przynajmniej powiedział Wojciech Szczęsny w rozmowie z "Eleven Sports".

David Ramirez / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Lewandowski wróci szybciej, niż wszyscy zakładają?!

FC Barcelona przygotowuje się już do wielkiego El Clasico z Realem Madryt. Duma Katalonii z pewnością nie będzie w tym meczu wyraźnym faworytem, tak, jak to miało miejsce w poprzednim sezonie. Raczej należy spodziewać się wyrównanej potyczki, a być może nawet to Królewscy mają lekką przewagę. Wszystko bowiem m.in. przez urazy, które dotykają zespół Hansiego Flicka.

Wiadomo bowiem, że w rywalizacji w stolicy Hiszpanii zabraknie chociażby Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski po zakończeniu zgrupowania naszej kadry wrócił do klubu z urazem i będzie musiał pauzować. Pierwsze informacje mówiły o ponad tygodniu przerwy, ale teraz ciekawe słowa na ten temat wypowiedział Wojciech Szczęsny. Wszystko ma bowiem zakończyć się wcześniej.

– Z tego, co wiem, jest bliższy powrotu, niż wszyscy się spodziewają. To nie będzie te 5-6 tygodni przerwy – powiedział Wojciech Szczęsny w rozmowie z Mateuszem Święcickim dla „Eleven Sports”.

Robert Lewandowski w tym sezonie do tej pory rozegrał w sumie dziewięć spotkań i zdobył w nich cztery gole. Od początku kampanii ma jednak problemy zdrowotne. Jego umowa z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku, a serwis „Transfermarkt” wycenia Polaka obecnie na 10 milionów euro.

