Szczęsny nie zagra w następnym meczu? Barcelona dostała sygnał

Wojciech Szczęsny może wrócić na ławkę rezerwowych. Jak donosi Mundo Deportivo, coraz bliżej powrotu do gry po kontuzji jest Joan Garcia.

Joan Garcia wraca po kontuzji

Barcelona otrzymała pozytywne wieści przed nadchodzącym ligowym spotkaniem z Elche. Wygląda na to, że Joan Garcia wraca do zdrowia szybciej, niż zakładano. Kontuzji łąkotki w lewym kolanie nabawił się we wrześniu w starciu z Realem Oviedo, a zabieg został przeprowadzony 27 września. Początkowo mówiło się o 4–6 tygodniach przerwy, jednak jego postępy w rehabilitacji zaskoczyły lekarzy i sztab trenerski.

Stan bramkarza ma zostać ponownie oceniony w środę. Blaugrana nie zamierza podejmować niepotrzebnego ryzyka, ale szanse na obecność Garcii w kadrze meczowej nie są wykluczone. Oznaczałoby to, że Wojciech Szczęsny, który pełni rolę zmiennika 24-latka wróci na ławkę rezerwowych.

Pojawiły się także optymistyczne wieści w sprawie Andreasa Christensena, który powinien być gotowy na najbliższe spotkanie z Elche, po tym jak opuścił dwa mecze z powodu problemów żołądkowych.

Nieco dłużej poczekać trzeba na Daniego Olmo, który wciąż trenuje indywidualnie. Klub liczy jednak, że wkrótce dołączy do reszty zespołu, podobnie jak Robert Lewandowski, który wznowił dziś treningi po kontuzji mięśniowej. Widać więc, że sytuacja kadrowa Barcelony zaczyna się poprawiać, co może okazać się kluczowe w najbliższych tygodniach w kontekście walki o mistrzostwo Hiszpanii.

