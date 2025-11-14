„Szczęsny głośno prosi o przejście na emeryturę”

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny na ustach hiszpańskich dziennikarzy

W Hiszpanii coraz głośniej mówi się o problemach Wojciecha Szczęsnego. Serwis AS mocno skrytykował Polaka, sugerując, że jego gra wygląda tak, jakby sam domagał się zejścia ze sceny. Dziennikarze wytykają mu brak pewności przy wyjściach, opóźnione reakcje i ogólne wrażenie chaosu, które w konsekwencji udziela się całej defensywie Barcelony.

„[Flick jest] mniej więcej tyle samo czasu bez Joana Garcii, klejnotu korony w bramce, tym bardziej, że Wojciech Szczęsny głośno prosi się o przejście na emeryturę” – napisał AS.

Szczęśny świetnie zaprezentował się w El Clasico, ale w pozostałych meczach miał momenty, po których w mediach zaczęły padać pytania o jego formę. Niektóre osoby w Barcelonie miały nawet uważać, że to on najbardziej psuje stabilność drużyny pod własną bramką.

Sytuacja w bramce może wkrótce się zmienić, bo Joan Garcia jest już po badaniach i ma być gotowy na pierwszy mecz po przerwie reprezentacyjnej. Flick od dawna czekał na jego powrót. Hiszpan ma dać drużynie spokój, porządek i lepszą komunikację, a w dłuższej perspektywie odbudować pewność w obronie, której ostatnio tak brakowało.