Superpuchar Hiszpanii znów w Arabii Saudyjskiej. Plan meczów

Superpuchar Hiszpanii ponownie odbędzie się w Arabii Saudyjskiej. Tegoroczna edycja zostanie rozegrana w Dżuddzie, gdzie o trofeum powalczą Barcelona, Real Madryt, Atletico i Athletic Club.

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Szczęsny i Lewandowski

Real, Atletico, Barcelona i Athletic powalczą o Superpuchar Hiszpanii

Superpuchar Hiszpanii od 2020 roku regularnie odbywa się na Bliskim Wschodzie. Pierwszą „saudyjską” edycję gościła Dżudda, a kolejne turnieje przeniesiono do Rijadu. Teraz Dżudda ponownie stanie się areną zmagań najlepszych hiszpańskich klubów.

W pierwszym półfinale zmierzą się ze sobą Barcelona i Athletic Club. Drugą parę tworzą Real Madryt i Atletico. Przypomnijmy, że w miniony weekend derby Madrytu zakończyły się pogromem. Zespół Diego Simeone pokonał Królewskich aż 5:2.

Historia zatacza koło. To właśnie Real i Atletico grali finał inauguracyjnej edycji w Arabii w 2020 roku, również w Dżuddzie. Wówczas Królewscy triumfowali po serii rzutów karnych. Zupełnie inaczej potoczyły się losy rok temu, gdy w tym samym mieście Real musiał uznać wyższość Barcelony.

Turniej w Dżuddzie to nie tylko rywalizacja sportowa. Dla Arabii Saudyjskiej to kolejna okazja, by zaprezentować światu swoją infrastrukturę i organizacyjne możliwości w drodze do mistrzostw świata w 2034 roku. To także moment, w którym gospodarze mogą z bliska obserwować Viniciusa Juniora – jedną z największych gwiazd Realu, od dawna kuszoną nie tylko przez saudyjskich gigantów, ale też przez kluby Premier League.

Rozpiska meczów Superpucharu Hiszpanii 2026:

Półfinał 1 : środa, 7 stycznia 2026, godz. 20:00 – Alinma Stadium, Dżudda

: środa, 7 stycznia 2026, godz. 20:00 – Alinma Stadium, Dżudda Półfinał 2 :: czwartek, 8 stycznia 2026, godz. 20:00 – Alinma Stadium, Dżudda

:: czwartek, 8 stycznia 2026, godz. 20:00 – Alinma Stadium, Dżudda Finał: niedziela, 11 stycznia 2026, godz. 20:00 – Alinma Stadium, Dżudda

