Juventus odetchnął. Gwiazdy gotowe na mecz z Villarreal

Gleison Bremer i Khephren Thuram byli źródłem obaw po meczu Juventusu z Atalantą, lecz badania wykluczyły poważniejsze urazy. Francisco Conceicao powoli wraca do pełni sił i wkrótce znów znajdzie się w kadrze Igora Tudora. Optymizm przed starciem z Villarrealem rośnie.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Igor Tudor

Juventus z pozytywnymi wieściami zdrowotnymi przed Ligą Mistrzów

Gleison Bremer opuścił murawę w spotkaniu z Atalantą z bólem w kolanie, które w przeszłości było już operowane. Pierwsze informacje wzbudziły niepokój, lecz poniedziałkowe badania rozwiały wątpliwości. Brazylijczyk doznał jedynie niegroźnego przeciążenia i powinien być do dyspozycji na pojedynek z Villarrealem.

Kephren Thuram również znalazł się w centrum uwagi po niedzielnym meczu. Francuz sygnalizował problem z łydką, co w kontekście napiętego terminarza mogło oznaczać poważne kłopoty. Sztab medyczny uspokaja jednak, że chodzi jedynie o lekkie dolegliwości mięśniowe. Pomocnik będzie monitorowany, lecz nic nie wskazuje na to, by zabrakło go w kadrze na Ligę Mistrzów.

Francisco Conceicao, nieobecny w spotkaniu z Atalantą, odbył indywidualny trening w ośrodku w Continassie. Od poniedziałku powinien wrócić do zajęć z drużyną, co poszerzy ofensywne możliwości trenera Tudora. Dla Juventusu to istotna wiadomość, bo Portugalczyk potrafi rozstrzygać mecze swoją dynamiką i nieprzewidywalnością w ataku.

Juventus w ostatnich tygodniach nie imponował formą i zaliczył serię dwóch remisów, które pogorszyły atmosferę wokół zespołu. Nadchodzące starcie w Lidze Mistrzów z Villarrealem może być okazją do przełamania. Pozytywne informacje o stanie zdrowia kluczowych zawodników sprawiają, że Bianconeri mogą przygotowywać się do tego meczu w zdecydowanie lepszych nastrojach.

