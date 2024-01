Atmosfera w Barcelonie zagęszcza się. Bar Canaletes sugeruje, że po zwycięstwie Blaugrany 3:1 nad Unionistas w 1/8 finału Copa del Rey doszło do sprzeczki między zawodnikami a Xavim w szatni. Swoje niezadowolenie z decyzji trenera miał wyrazić Robert Lewandowski.

IMAGO / David Catry Na zdjęciu: Robert Lewandowski, Xavi Hernnadez

Doszło do spięcia Lewandowskiego z Xavim

Polak miał zarzucić trenerowi zły wybór składu

Takie informacje przekazuje Bar Canaletes

Kolejne spięcie Lewandowskiego z Xavim? Polak miał pretensje do trenera

Kilka dni po porażce z Realem Madryt w finale hiszpańskiego Superpucharu, Barcelona udała się do Salamanki. Mimo że Katalończycy odnieśli zwycięstwo, musieli gonić wynik. Można powiedzieć, że Blaugrana nie miała łatwego zadania na wyjeździe, a biorąc pod uwagę, że Copa del Rey to prawdopodobnie jedyny możliwy do zdobycia tytuł w tym sezonie, Xavi musiał wybrać optymalne zestawienie na ten pojedynek.

Okazuje się jednak, że Robert Lewandowski po meczu wyraził swoje niezadowolenie z wyboru składu, mówiąc, że wystawiona jedenastka powinna była być silniejsza. Rzekomo polski zawodnik był dość głośny, wyrażając swoje zdanie, mówiąc: – Biorąc pod uwagę, że Copa del Rey to jedyny możliwy do zdobycia tytuł, powinieneś wystawić silniejszy skład!

Xavi ostatecznie zdecydował, że Ilkay Gundogan, Pedri i sam Lewandowski odpoczywali, a w wyjściowym składzie znaleźli się między innymi Fermin Lopez, Oriol Romeu i Marc Guiu.

– To zostało przeanalizowane z sztabem, skład był odpowiedni – miał krótko, ale zdecydowanie odpowiedzieć Xavi na słowa Lewandowskiego. To nie był jednak koniec, bowiem inny gracz Dumy Katalonii miał powiedzieć: – To nie pierwszy raz, kiedy źle coś przeanalizowałeś…

Co ciekawe, członkowie zarządu byli świadkami całego zamieszania i również Deco miał nie zgodzić się z Xavim.

