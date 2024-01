IMAGO / David Aliaga Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Mundo Deportivo doceniło Roberta Lewandowskiego. Polak odebrał Trofeo Renfe

Na gali kapitan Biało-czerwonych zabrał głos w sprawie celów FC Barcelony na trwający sezon

Napastnik przyznał, że zdobycie Pucharu Króla byłoby dla niego wyjątkowe

“Strzelanie bramek nigdy nie jest łatwe”

Robert Lewandowski nie rozgrywa, jak dotąd, udanego sezonu. Wciąż może jednak cieszyć się chwilami chwały z poprzedniej kampanii. W poniedziałek kapitan reprezentacji Polski odebrał Trofeo Renfe. Mundo Deportivo doceniło weterana za zdobycie korony króla strzelców, a także zgarnięcie dziewiątego z rzędu tytułu mistrzowskiego. Rzecz jasna, osiem poprzednich miało miejsce jeszcze w Bayernie Monachium.

– Zdobywanie bramek nigdy nie jest łatwe. Grałem z wieloma młodymi zawodnikami i czułem się bardzo dobrze. Świetnie mam się w Barcelonie. W zeszłym roku wygraliśmy La Ligę i Superpuchar Hiszpanii, a ja zgarnąłem koronę króla strzelców. Potrzebujemy czasu, by znów wygrywać, podążać od zwycięstwa do zwycięstwa. Chcemy Pucharu Króla, chcemy zagrać w finale. W La Lidze potrzebujemy punktów, ale jestem pewien, że uda nam się wspólnie coś wygrać pod koniec sezonu – powiedział Lewandowski. – Puchar Króla to trofeum, którego w Hiszpanii jeszcze nie wygrałem. To dla mnie cel, chcę też zdobywać bramki ku uciesze publiki – dodał.

Polak rozegrał w tej kampanii już 27 spotkań na wszystkich frontach. Zanotował w nich 12 bramek i pięć asyst.

