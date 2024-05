Luka Modrić zostanie w Realu Madryt? Agent gwiazdy zabrał głos

QSP / Alamy Na zdjęciu: Luka Modrić

Decyzja w sprawie przyszłości Luki Modricia nie zapadła

Luka Modrić jest absolutną legendą Realu Madryt. Chorwat święcił z Królewskimi największe sukcesy i wciąż jest bardzo ważną postacią w składzie Carlo Ancelottiego. Jednak fakt, że we wrześniu piłkarz skończy 39 lat, wzbudza duże wątpliwości w sprawie odnowienia kontraktu na kolejny rok.

W sobotę (11 maja) Ramón Álvarez de Mon poinformował, że sezon 2023/2024 jest ostatnim dla Luki Modricia w barwach Los Blancos, a numer Chorwata przejmie Kylian Mbappe. Jak się jednak okazuje, żadna decyzja w tej sprawie nie zapadła.

Valdika Lemic, czyli agent Luki Modricia, zabrał głos na temat przyszłości swojego podopiecznego. Według jego słów żadna decyzja do tej pory nie zapadła.

– Jak dotąd nic nie jest jasne co do przyszłości Luki Modricia w Realu Madryt. W przyszłym tygodniu wszystko będzie dla nas jaśniejsze. Real Madryt jest ojczyzną Modricia i wspólnie zdecydujemy, co będzie najlepsze – powiedział Lemic, cytowany przez serwis Foot Mercato.

W sezonie 2023/2024 Luka Modrić rozegrał dla Realu 42 mecze, ale w większości z nich wchodził z ławki. Dlatego na boisku spędził 2070 minut, notując dwa gole i siedem asyst. Trzeba przyznać, że jak na 38-letniego zawodnika jest są to naprawdę imponujące liczby.

Czytaj dalej: Mbappe może zagrać w Realu z niespodziewanym numerem. Sprzeczne informacje