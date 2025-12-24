Rodrygo z nową rolą w Realu! Zwrot akcji ws. przyszłości gwiazdora

Xabi Alonso chce, aby od tego momentu to Rodrygo był centralną postacią gry zespołu. W ten sposób Brazylijczyk ma stać się jednym z ulubieńców trenera, o czym pisze hiszpańska "Marca".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Rodrygo z nową pozycją w Realu?!

Real Madryt pod wodzą Xabiego Alonso ma pewne problemy. Poza tym, że zespół nie potrafi utrzymać regularnej, wysokiej formy w każdym meczu, to do tego dochodzą swego rodzaju scysje z zawodnikami. Przynajmniej kilku graczy nie jest bowiem zadowolonych ze swojej pozycji w zespole. W ostatnim czasie mówi się przede wszystkim o Viniciusie, ale w tym kontekście nie można też zapomnieć o Rodrygo, który od początku sezonu łączony jest z odejściem.

Tego, co dość zaskakujące, pomimo plotek, najprawdopodobniej nie będzie. Wszystko wskazuje na to, że Rodrygo zostanie w zespole Los Balncos i zyska w nim nową, specyficzną dla siebie rolę. Według informacji przekazanych przez hiszpański dziennik „Marca”, Xabi Alonso widzi Rodrygo bliżej środka boiska, a więc w jego osi. Ma to dać więcej jakości w grze, a sam Brazylijczyk będzie miał częściej piłkę przy nodze oraz będzie miał większy wpływ na grę.

To dość ekscentryczne rozwiązanie, biorąc pod uwagę, że Rodrygo jest nominalnym skrzydłowym. W tym sezonie w sumie dla Królewskich rozegrał on 24 mecze, w których zdobył dwa gole oraz zanotował pięć asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia 24-latka na 60 milionów euro. Jego umowa z klubem wygasa wraz z końcem czerwca 2028 roku.

