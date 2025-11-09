Rodrygo wciąż tylko rezerwowym. Alonso wybrał skład Realu

Real Madryt w niedzielę mierzy się na wyjeździe z Rayo Vallecano. Znamy skład, jaki od pierwszej minuty desygnował Xabi Alonso. Po raz kolejny Rodrygo usiądzie tylko na ławce.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Xabi Alonso

Alonso znów posadził Rodrygo. Mbappe i Vinicius nietykalni

Real Madryt w niedzielę zmierzy się na wyjeździe z Rayo Vallecano. To ważny mecz w kontekście układu w tabeli i walki o mistrzostwo Hiszpanii. Ewentualna wygrana pozwoli Królewskim utrzymać przewagę nad Barceloną, a w najlepszym wypadku nawet odskoczyć, jeśli ta nie wygra swojego spotkania.

Rayo przystąpi do tego meczu po rywalizacji z Lechem Poznań w Lidze Konferencji. Było to szalone starcie, które zakończyło się wygraną Hiszpanów 3-2. Real Madryt w środku tygodnia poległ natomiast w hicie Ligi Mistrzów przeciwko Liverpoolowi (0-1).

Xabi Alonso nie zdecydował się na zbyt wiele roszad w składzie. Nieobecni są dzisiaj Dani Carvajal, Aurelien Tchouameni, Antonio Rudiger oraz Franco Mastantuono. Po raz kolejny na ławce usiadł Rodrygo, zaś duet stoperów stworzą Raul Asencio oraz Dean Huijsen.

Początek spotkania na Campo de Futbol de Vallecas o godzinie 16:15.

Składy na mecz Rayo Vallecano – Real Madryt

Rayo Vallecano: Batalla, Ratiu, Lejeune, Mendy, Chavarria, Diaz, Ciss, Lopez, Palazon, de Frutos, Garcia

Real Madryt: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Carreras, Camavinga, Bellingham, Brahim, Guler, Vinicius, Mbappe