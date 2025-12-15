Rodrygo uratował nie tylko Alonso. Zwrot akcji w Realu Madryt

Rodrygo w minionym tygodniu diametralnie odmienił swoją sytuację w Realu Madryt. W ostatnich dwóch meczach zdobył dwa gole. Ostatnia bramka uratowała również Xabiego Alonso przed możliwym zwolnieniem.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Rodrygo

Rodrygo otrzymał wsparcie od zawodników Realu Madryt

Real Madryt po dwóch porażka z rzędu przerwał serię niekorzystnych wyników, wygrywając w niedzielę z Alaves (2:1). Kluczową postacią okazał się Rodrygo, strzelec gola na wagę kompletu punktów. Co ciekawe w minionym tygodniu Brazylijczyk był jednym z najlepszych piłkarzy Los Blancos. Nie tylko przyczynił się do zwycięstwa w lidze, ale także zdobył bramkę w starciu z Manchesterem City.

Ostatnie dwa występy Rodrygo sprawiły, że w Madrycie nastąpił zwrot akcji ws. przyszłości zawodnika. Do tej pory miał status rezerwowego i pojawiał się na boisku zazwyczaj na kilkanaście minut przed ostatnim gwizdkiem. Ponadto media były przekonane, że w styczniu albo najpóźniej latem odejdzie z klubu.

Jak przekazał dziennik AS, forma 24-latka została doceniona przez resztę zespołu. Zdecydowana większość drużyny wyraziła swoje poparcie dla Brazylijczyka. Uważają, że potrzebują go w szczytowej formie, aby poprawić wyniki i walczyć o trofea. Co więcej, choć Xabi Alonso nie pałał do niego sympatią na początku pracy w Realu, ostatnio obdarzył go zaufaniem, a ten odwdzięczył mu się, ratując go przed zwolnieniem. W przypadku braku zwycięstwa media spekulowały, że Hiszpan straci pracę w klubie.

Wygląda więc na to, że Rodrygo odzyskał nie tylko miejsce w składzie, ale również radość z gry. Wcześniej zaliczył jedną z najgorszych serii w historii ofensywnych zawodników Los Blancos, notując 32 mecze z rzędu bez zdobytego gola.