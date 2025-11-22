Robert Lewandowski strzelił gola na nowym Camp Nou! Piękna bramka Polaka [WIDEO]

Robert Lewandowski już w czwartej minucie otworzył wynik na odnowionym Camp Nou. Polski napastnik wpisał się na listę strzelców w ligowym starciu z Athletikiem Bilbao.

Kolejna bramka Roberta Lewandowskiego dla Barcelony

FC Barcelona po ponad dwóch latach wreszcie powróciła na zmodernizowany stadion Camp Nou. Opóźnienia w pracach budowlanych przedłużały oczekiwanie, ale w listopadzie 2025 roku kibice mogli wreszcie cieszyć się pierwszym meczem na odnowionym obiekcie. W sobotę Duma Katalonii podejmowała Athletic Bilbao w ramach 13. kolejki La Liga.

Przed przerwą mistrzowie Hiszpanii wygrali u siebie z Celtą Vigo (4:2), a spektakularny hat-trick skompletował Robert Lewandowski. 37-latek, który we wrześniu doznał kontuzji uda, szybko wrócił do wysokiej formy i ponownie stanowi kluczową postać w ofensywie zespołu Hansiego Flicka.

Dzięki korzystnemu wynikowi z Baskami Barcelona liczyła również na powrót na fotel lidera, zwłaszcza że w poprzedniej kolejce Real Madryt zremisował z Rayo Vallecano (0:0). Królewscy dopiero w niedzielę zmierzą się na wyjeździe z Elche.

Już w 4. minucie Eric García zagrał piłkę w pole karne do Roberta Lewandowskiego, który pewnym strzałem umieścił futbolówkę w siatce rywali. Dla kapitana reprezentacji Polski było to ósme trafienie w obecnym sezonie La Liga. Warto podkreślić, że Lewandowski w sobotnim spotkaniu wystąpił w roli kapitana.

