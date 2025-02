Lewandowski wściekł się po zmianie. Flick reaguje

Robert Lewandowski zdobył zwycięską bramkę w starciu z Rayo Vallecano. Nie dokończył jednak meczu, gdyż w końcówce Hansi Flick posadził go na ławce rezerwowych. Polakowi ta decyzja nie przypadła do gustu.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy I dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick i Robert Lewandowski

Flick nie dziwi się Lewandowskiemu

Barcelona w niedzielę stanęła przed szansą, aby wrócić na fotel lidera ligowej tabeli. Mierzyła się przed własną publicznością z Rayo Vallecano, a więc niewygodnym rywalem, który w tym sezonie radzi sobie bardzo dobrze. Spotkanie nie było łatwe dla Dumy Katalonii, choć ostatecznie skończyło się dla niej szczęśliwie – jedynego gola w 28. minucie zdobył Robert Lewandowski, skutecznie egzekwując rzut karny.

Polak zdobył tym samym swoją 20. bramkę w tym sezonie La Liga. Jest liderem klasyfikacji strzelców i faworytem do zdobycia korony. Mimo tego, nie pozwolono mu dokończyć niedzielnego meczu. W 81. minucie Hansi Flick zdjął go z boiska, zastępując Ferranem Torresem.

W obecnym sezonie to stała praktyka, że Lewandowski schodzi z murawy jeszcze przed ostatnim gwizdkiem. Jego zachowanie na ławce sugeruje, że niekoniecznie się z tym zgadza, bowiem kamery wychwyciły, że zaraz po zejściu wyładował swoją złość na butelce.

Media dopatrzyły się negatywnych emocji i zapytały o tę reakcję na pomeczowej konferencji Flicka. Ten zaznaczył, że rozumie ambicję Lewandowskiego, ale jego decyzje są niepodważalne.

– Lewandowski wściekł się po zmianie? To normalne, że jest wściekły, chce zdobywać bramki i grać, ale to ja podejmuję decyzje z myślą o drużynie. Zmieniam zawodników, kiedy uważam to za właściwe, a oni muszą to zaakceptować – wyjaśnił szkoleniowiec Blaugrany.