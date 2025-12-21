Real zadzwonił do Zidane’a! Francuz dał jasną odpowiedź ws. zastąpienia Alonso

Real Madryt zadzwonił do Zinedine Zidane'a, z pytaniem czy ten jest zainteresowany objęciem klubu po Xabim Alonso. Francuz jednak odmówił, co przekazano w audycji "tiempo de Juego COPE".

Independent Photo Agency/Alamy Na zdjęciu: Zinedine Zidane

Zidane odmówił Realowi zastąpienia Alonso

Real Madryt w tym sezonie radzi sobie ze zmiennym szczęściem, a właściwie to można chyba właśnie powiedzieć, że tego szczęścia ma jednocześnie sporo. Przede wszystkim Królewscy bardzo często grają po prostu mocno przeciętnie, szczególnie jak na możliwości, które ma kadra tego zespołu. Mimo tego udaje się trzymać jako taki kontakt z FC Barceloną w walce o mistrzostwo Hiszpanii, ale z każdym tygodniem szanse na odwrócenie tej rywalizacji maleją.

Dlatego też w ostatnim czasie sporo mówiło się o potencjalnym zwolnieniu Xabiego Alonso. Władze Realu Madryt sondowały rynek i kontaktowały się już z poszczególnymi trenerami, w tym dwoma największymi nazwiskami dostępnymi na rynku: Jurgenem Kloppem oraz Zinedine Zidanem. Według informacji przekazanych w programie „tiempo de Juego COPE”, Florentino Perez zadzwonił do Zinedine Zidane’a, aby skonsultować możliwość przejęcia klubu. Francuz jednak odpowiedział, że na ten moment nie jest zainteresowany tą opcją, bowiem czeka na prowadzenie reprezentacji swojego kraju.

W przeszłości Zidane oczywiście już dwukrotnie był pierwszym trenerem Realu Madryt i z tym klubem święcił wielkie sukcesy, dlatego też właśnie do niego odezwały się władze drużyny. Niemniej od jakiegoś czasu wiadomo, że jego jedynym zainteresowaniem w karierze jest teraz poprowadzenie zespołu narodowego. Jednocześnie wspominane źródło wspomina, że Zidane nie wykluczył poprowadzenie Realu jeszcze kiedyś, w dalszej przyszłości.

