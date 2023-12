IMAGO / Alex Perez Na zdjęciu: Brahim Diaz

Brahim Diaz miał niezbyt udany początek sezonu

Pomocnik wykorzystał jednak szansę dzięki kontuzjom innych graczy

Teraz wszyscy zachwycają się jego grą

Ancelotti pod wrażeniem gry Brahima Diaza

Brahim Diaz rzadko pojawiał się na początku sezonu w składzie Realu Madryt ze względu na dużą rywalizację. Jednak kontuzje takich graczy jak Vinicius Jr. i Modrić otworzyły przed Hiszpanem drzwi, a on w pełni wykorzystuje swoją szansę.

W tym sezonie w 12 meczach we wszystkich rozgrywkach Diaz strzelił dwa gole. Na swoim koncie ma też jedną asystę. Hiszpan wystąpił w trzech z czterech poprzednich meczów Realu Madryt we wszystkich rozgrywkach, pokazując swoją rosnącą pozycję w drużynie Carlo Ancelottiego. Gdyby nie choroba wykluczająca go z meczu z Cadiz z pewnością wystąpiłby także i w tym pojedynku.

Marca donosi, że sztab Realu Madryt jest zachwycony grą Brahima Diaz. Notowania pomocnika znacznie wzrosły w ostatnim czasie. Dziennikarze nie ukrywają, że 24-latek z piłkarza raczej drugoplanowego może stać się kluczową postacią w zespole Królewskich.

