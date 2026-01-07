Dużo szumu wokół gwiazdy Realu. Romano stawia sprawę jasno

Vinicius Junior nie dla Chelsea
Vinicius Junior ma wciąż ważny kontrakt z Realem Madryt. Niemniej po spięciu Brazylijczyka z trenerem Xabim Alonso sytuacja piłkarza w klubie uległa pogorszeniu. Jednocześnie nie brakuje doniesień sugerujących ewentualny transfer zawodnika do jednej z ekip z Premier League.
Tymczasem konkretne stanowisko w sprawie medialnych informacji o przeprowadzce Brazylijczyka do Chelsea opublikował na platformie X dziennikarz Fabrizio Romano. Źródło przekonuje, że piłkarz jest cały czas skupiony na grze w barwach Los Blancos. W każdym razie nie było żadnych rozmów w sprawie transferu zawodnika do ekipy ze Stamford Bridge, podobnie jak żadnych negocjacji.
25-latek to piłkarz, który zasilił Real w lipcu 2018 roku. Madrycki klub wyłożył wówczas na tę transakcję 45 milionów euro. W tym sezonie brazylijski napastnik wystąpił jak na razie w 25 spotkaniach, notując w nich pięć trafień oraz osiem asyst.
Tymczasem już w czwartek Real przystąpi do rywalizacji w ramach półfinału turnieju o Superpuchar Hiszpanii. Drużyna Xabiego Alonso zmierzy się z Atlético Madryt. Mecz rozpocznie się o godzinie 20:00.
Real zmierzy się w derbach Madrytu po raz drugi w tym sezonie. Wcześniej drużyny miały okazję rywalizować ze sobą we wrześniu. Wówczas górą byli gracze Królewskich (5:2).