Vinicius Junior gotowy na nowe wyzwania. Specjalny plan Realu przynosi efekty

Real Madryt w sobotnie popołudnie zmierzy się z Realem Sociedad w La Liga. AS przed tym spotkaniem przekonuje, że nadszedł czas Viniciusa Juniora w stołecznej ekipie.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Junior poprawił kondycję fizyczną i mentalną

Real Madryt wraca w sobotnie popołudnie do ligowego grania po reprezentacyjnej przerwie. Jednocześnie oczy kibiców giganta La Liga są zwrócone na największe gwiazdy drużyny, na czele z Viniciusem Juniorem.

AS przekonuje natomiast w jednym ze swoich materiałów, że Brazylijczyk w ostatnim czasie znacząco poprawił swoje przygotowanie fizyczne. Zawodnik miał też popracować nad sferą mentalną. To następstwo faktu, że klub z Madrytu opracował specjalny program treningowy dla Viniciusa Juniora, który miał na celu zrekompensowanie 15-dniowego okresu przygotowawczego.

Według źródła reprezentant Brazylii zaczął wyglądać na znacznie bardziej wypoczętego. 25-latek wydaje się jednocześnie bardziej skoncentrowany na realizowaniu celów i także bardziej zmotywowany.

W trakcie letniego okna transferowego nie brakowało spekulacji dotyczących przyszłości 25-latka. Piłkarz był łączony między innymi z transferem do jednej z ekip z Arabii Saudyjskiej. Finalnie nic takiego nie miało miejsca.

Aktualny kontrakt Viniciusa Juniora z Realem obowiązuje do końca czerwca 2027 roku. 41-krotny reprezentant Brazylii w tym sezonie wystąpił w dziewięciu spotkaniach, wliczając w to także Klubowe Mistrzostwa Świata. Strzelił w nich trzy gole i zaliczył dwie asysty. Obecnie rynkowa wartość zawodnika kształtuje się na poziomie 170 milionów euro.

