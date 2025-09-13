Samir Nasri nie rozumie działania Mbappe. „To nienormalne”

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Samir Nasri skrytykował Kyliana Mbappe za brak niezależności

Kylian Mbappe wraz ze swoją matką, Faizą Lamari, udzielił wywiadu L’Equipe. Poruszył w nim kilka tematów – nie tylko dotyczących gry w Realu Madryt, ale także sprawy sądowej wymierzonej w Paris Saint-Germain. Tymczasem, według Samira Nasriego, reprezentant Francji w swoich wypowiedziach nie wykazał się niezależnością.

– To, co powiedziała jego matka, w pewien sposób mnie zszokowało. Słowa o tym, że „w wieku 22 lat nauczył się korzystać z karty bankowej” albo że „jeździł samochodem znajomego” – mówił były piłkarz w rozmowie z CANAL+.

– Co to mówi o Mbappe? Pomagają mu we wszystkim. Aby dorosnąć i rozwinąć się jako mężczyzna, musi popełniać błędy. Moim zdaniem brak prawa jazdy w jego wieku jest nienormalny – kontynuował Nasri.

– Prawo jazdy to rodzaj niezależności. Możliwość robienia tego, co się chce, kiedy się chce, i nieponoszenia odpowiedzialności przed nikim. Mbappe nie ma nawet życia prywatnego. Kiedy chce coś zrobić, musi wynająć kierowcę – podkreślił były reprezentant kraju.

Francuska gwiazda trafiła latem minionego roku do Realu Madryt. Mbappe z klubem z La Liga związał się kontraktem obowiązującym do 2029 roku. W tym sezonie wystąpił jak dotąd w sześciu spotkaniach, wliczając w to Klubowe Mistrzostwa Świata. Strzelił w nich cztery gole, w tym trzy w lidze hiszpańskiej. Na boisku spędził już ponad 400 minut.

