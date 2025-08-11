Real Madryt inwestuje w przełom. Tak chce wygrać z kontuzjami

Real Madryt wygląda na to, że chce wymierzyć najcięższe działa w walce z kontuzjami. Ciekawymi wieściami w tej sprawie podzielił się "L'Equipe", wskazując na nowe technologie.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt postawi na sztuczną inteligencję w walce z kontuzjami

Real Madryt jest na ostatniej prostej przygotowań do nowej kampanii. „L’Equipe” ujawniło natomiast interesujące informacje na temat działań władz klubu, dotyczących przeciwdziałania urazom. To może być przełomowe rozwiązanie w świecie piłki nożnej.

Gigant ligi hiszpańskiej nawiązał współpracę z marką ThermoHuman. To młody startup, wykorzystujący termografię podczerwoną oraz sztuczną inteligencję w celu dbania o zdrowie zawodników.

Według francuskiego dziennika, system będzie działał w następujący sposób: piłkarze przejdą przed specjalną kamerą termowizyjną, a sztuczna inteligencja przeanalizuje obrazy, wykrywając najmniejsze różnice temperatury w poszczególnych partiach ciała. Dzięki temu personel medyczny będzie mógł rozpoznać przeciążenia lub wczesne stadia mikrourazów, zanim przerodzą się w poważny problem.

Real Madryt zakłada, że technologia ta stanie się częścią kompleksowego systemu kontroli obciążeń. Umożliwi ona szybkie przetwarzanie dużych ilości danych i generowanie zaleceń bez konieczności ręcznej ingerencji, co znacznie usprawni pracę sztabu medycznego.

Co ciekawe, założyciele ThermoHuman – Javier Arnais i Ismael Fernandez – zdobywali doświadczenie w klubach takich jak Bayer Leverkusen, Aston Villa czy OGC Nice.

