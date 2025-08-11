Chelsea, Milan, Borussia i Betis w grze o piłkarzy Man Utd

Manchester United na kilka dni przed startem nowego sezonu Premier League przygotowuje się do rozstania z czterema graczami. Nowe informacje w tej sprawie przekazało Sky Sports.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Ruben Amorim

Manchester United planuje pożegnać czterech zawodników

Manchester United w trakcie letniej sesji transferowej był aktywny pod kątem wzmocnień. Ruben Amorim może liczyć m.in. na takich zawodników jak: Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha czy Diego Leon. Tymczasem, według doniesień Sky Sports, klub z Old Trafford pracuje obecnie nad sprzedażą lub wypożyczeniem czterech piłkarzy.

Z informacji wynika, że każdy z nich znajduje się na radarze konkretnych drużyn. AC Milan planuje pozyskać Rasmusa Hojlunda. Borussia Dortmund chce sprowadzić z powrotem Jadona Sancho, który w przeszłości reprezentował już barwy BVB.

Chelsea szykuje natomiast oficjalną ofertę w sprawie Alejandro Garnacho. Tymczasem działacze Realu Betis mają nadzieję na ponowne wypożyczenie Antony’ego, co może być jednak wyzwaniem trudnym do zrealizowania.

Mimo planowanych odejść, zespół z Old Trafford może przystąpić do nowego sezonu w dobrych nastrojach. Czerwone Diabły wygrały Premier League Summer Series, notując dwa zwycięstwa i remis – pokonały West Ham United (2:1) i Bournemouth (4:1), a zremisowały z Evertonem (2:2). W ostatnim sparingu przed ligowym starciem z Arsenalem pokonały z kolei Fiorentinę po rzutach karnych (5:4), po remisie 1:1 w regulaminowym czasie gry.

