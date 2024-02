Real stracił punkty z powodu Kyliana Mbappe?

Dziennikarze w Hiszpanii doszli do zaskakujących wniosków. Na konferencji prasowej zasugerowano, że drużyna Realu Madryt mogła stracić punkty w meczu z Rayo Vallecano z powodu zamieszania związanego z transferem Kyliana Mbappe.

Plotki o Mbappe przeszkadzają Realowi?

Saga związana z transferem Kyliana Mbappe do Realu Madryt trwa od kilku dobrych tygodni. W mediach niemal codziennie pojawiają się nowe doniesienia o przenosinach napastnika Paris Saint-Germain. AS i Mundo Deportivo sugerują, że może mieć to negatywny wpływ na drużynę Realu Madryt, która nie może z tego powodu skupić się na poczynaniach na boisku.

Efektem tego mógł być mizerny mecz przeciwko Rayo Vallecano, który zakończył się remisem 1:1. Co ciekawe, o teorię tę zapytano na konferencji prasowej samego trenera Królewskich, Carlo Ancelottiego. Włoch obruszył się słysząc to pytanie. – Czy temat Mbappe miałby dekoncentrować naszą drużynę? Nie rozumiem tego pytania, bo nie wiem kiedy niby nie byliśmy skoncentrowani?

Ancelotti dodał też po chwili, że jego zdaniem jakiekolwiek spekulacje transferowe nie mają żadnego wpływu na dyspozycję zespołu. Faktem jest jednak, że jego zespół jest ostatnio w nie najlepszej formie. Real zgubił dwa punkty z Rayo, a 10 dni wcześniej w Pucharze Króla Atletico Madryt.

Zdaniem mediów negocjacje w sprawie przenosin Mbappe do Królewskich są już w końcowej fazie.

