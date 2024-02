Mbappe ustala ostatnie szczegóły kontraktu z Realem Madryt

IMAGO / Glenn Gervot Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Chociaż wiele powiedziano na temat letniej przeprowadzki Kyliana Mbappe z Paris Saint-Germain do Realu Madryt, pozostają zawiłe szczegóły, które nie zostały jeszcze wyjaśnione. Przeciekły do mediów jedynie podstawowe informacje sugerujące, że gracz podpisze pięcioletni kontrakt i dostanie 50 mln euro za podpis na umowie.

Dziennikarze nie mają wątpliwości, że gracz przeniesie się do Realu Madryt. Obie strony są coraz bliższe osiągnięcia porozumienia, a co najważniejsze wspólnie dążą do tego celu omawiając ostatnie szczegóły umowy, która ma obowiązywać od 1 lipca.

Co więcej, mówi się, że Mbappe może zrezygnować z części wynagrodzenia otrzymywanego w PSG, aby zrekompensować władzom klubu decyzję o odejściu po wygaśnięciu kontraktu.

