Real Madryt nie dał szans beniaminkowi. Kylian Mbappe show [WIDEO]

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe i Franco Mastantuono

Ekipa Xabiego Alonso spełniła oczekiwania

Dzisiejszego wieczoru na Estadio Carlos Tartiere odbyło się spotkanie 2. kolejki La Ligi, w którym beniaminek – Real Oviedo – podejmował słynny Real Madryt. Królewscy przystępowali do tego starcia pod presją, ponieważ po zwycięstwie Barcelony nad Levante (3:2) musieli sięgnąć po komplet punktów, aby utrzymać kontakt ze swoim największym rywalem. Gospodarze, mimo że skazywani na porażkę, nie zamierzali ułatwiać zadania bardziej utytułowanemu przeciwnikowi i już w pierwszych minutach starali się szukać swoich okazji po kontratakach oraz stałych fragmentach gry.

Przez większą część meczu inicjatywa należała do zespołu Xabiego Alonso, choć nie można powiedzieć, że był to „spacerek” dla ekipy Los Blancos. Beniaminek długo odpierał bowiem ataki faworyta. Dopiero w 37. minucie padł pierwszy gol – Kylian Mbappe pięknym strzałem otworzył wynik meczu. Po zmianie stron Real Madryt nadal dominował, jednak długo nie potrafił udokumentować przewagi. Na kolejną bramkę musieliśmy czekać do 83. minuty, kiedy ponownie błysnął francuski gwiazdor, który nie pomylił się z najbliższej odległości. Rezultat już w doliczonym czasie gry ustalił Vinicius Junior.

Ostatecznie spotkanie Real Oviedo – Real Madryt zakończyło się wynikiem 0:3. Zespół Królewskich wykonał więc swoje zadanie i dopisał do dorobku kolejne trzy punkty. Dzięki temu podopieczni Xabiego Alnso awansowali na 3. miejsce w tabeli La Ligi, ustępując jedynie Barcelonie oraz Villarrealowi. Duma Katalonii oraz Żółta Łódź Podwodna również mają na swoim koncie komplet zwycięstw, ale nieco lepszy bilans bramkowy. Kolejnym rywalem stołecznego giganta na ligowym podwórku będzie RCD Mallorca. To spotkanie odbędzie się w sobotę, 30 sierpnia. Początek starcia zaplanowano na godzinę 21:30.

Real Oviedo – Real Madryt 0:3 (0:1)

0:1 Kylian Mbappe 37′

𝐊𝐘𝐋𝐈𝐀𝐍 𝐌𝐁𝐀𝐏𝐏𝐄! ⚽️🔥



Obrócił się z piłką i zrobił to, co potrafi najlepiej! 🎯



Uważacie, że Tchouaméni nie faulował chwilę wcześniej? 👀 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/nt5YagHEPb — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) August 24, 2025

0:2 Kylian Mbappe 37′

𝐉𝐄𝐒𝐓 𝐃𝐔𝐁𝐋𝐄𝐓! ✌️



Vinícius Júnior 🅰️ → Kylian Mbappé ⚽



Real Oviedo pozbawiony wszelkich złudzeń 🥊 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/rkhy71T2bQ — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) August 24, 2025

0:3 Vinicius Junior 90+3′