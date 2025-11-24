Real może zwolnić Alonso. Piłkarze wydali wyrok

Xabi Alonso być może stracił lub właśnie traci szatnię, bowiem według informacji które przekazał hiszpański dziennikarz Jorge C. Picon, kilku graczy Realu Madryt chce zmiany szkoleniowca. Część władz Królewskich ma uważać, że należy to rozważyć.

Piłkarze Realu chcą zwolnienia Xabiego Alonso

Real Madryt w tym sezonie radzi sobie dość dobrze, choć z pewnością nie jest idealnie, czego doskonałym przykładem są ostatnie mecze Królewskich. Piłkarze Xabiego Alonso w trzech ostatnich pojedynkach zdobyli tylko dwa punkty, a mianowicie zremisowali z Rayo oraz Elche, a także przegrali z Liverpoolem w Lidze Mistrzów. Poza tym okazuje się, że problem jest jednak także w szatni zespołu.

Media dzisiaj obiegła informacja na temat decyzji, którą przedstawił Vinicius Junior władzom Realu Madryt. Mianowicie Brazylijczyk poinformował, że nie ma zamiaru przedłużyć swojego kontraktu, który wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku, a to ze względu na nadszarpnięte relacje z trenerem. Teraz z kolei hiszpański dziennikarz Jorge C. Picon poinformował, że kilku piłkarzy Realu Madryt chce zwolnienia Xabiego Alonso. Ma chodzić o ich relacje ze szkoleniowcem.

Co więcej, wspomniany już dziennikarz przekazuje także, że niektórzy członkowie zarządu klubu uważają w takim wypadku, że należy tę możliwość przeanalizować i być może konieczne będzie zwolnienie ze względu na to – co u nas nazywa się bardzo popularnie – „utratą szatni”. Z drugiej jednak strony trudno mieć jakieś większe zastrzeżenia do wyników zespołu, choć oczywiście idealnie nie jest.

