Real może zwolnić Alonso. Piłkarze wydali wyrok

Piłkarze Realu chcą zwolnienia Xabiego Alonso
Real Madryt w tym sezonie radzi sobie dość dobrze, choć z pewnością nie jest idealnie, czego doskonałym przykładem są ostatnie mecze Królewskich. Piłkarze Xabiego Alonso w trzech ostatnich pojedynkach zdobyli tylko dwa punkty, a mianowicie zremisowali z Rayo oraz Elche, a także przegrali z Liverpoolem w Lidze Mistrzów. Poza tym okazuje się, że problem jest jednak także w szatni zespołu.
Media dzisiaj obiegła informacja na temat decyzji, którą przedstawił Vinicius Junior władzom Realu Madryt. Mianowicie Brazylijczyk poinformował, że nie ma zamiaru przedłużyć swojego kontraktu, który wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku, a to ze względu na nadszarpnięte relacje z trenerem. Teraz z kolei hiszpański dziennikarz Jorge C. Picon poinformował, że kilku piłkarzy Realu Madryt chce zwolnienia Xabiego Alonso. Ma chodzić o ich relacje ze szkoleniowcem.
Co więcej, wspomniany już dziennikarz przekazuje także, że niektórzy członkowie zarządu klubu uważają w takim wypadku, że należy tę możliwość przeanalizować i być może konieczne będzie zwolnienie ze względu na to – co u nas nazywa się bardzo popularnie – „utratą szatni”. Z drugiej jednak strony trudno mieć jakieś większe zastrzeżenia do wyników zespołu, choć oczywiście idealnie nie jest.
