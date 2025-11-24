Real Madryt w szoku! Vinicius przekazał wieści ws. kontraktu

Vinivius Junior przekazał władzom Realu Madryt, że nie przedłuży kontraktu z klubem, a to wszystko przez fakt, że jego relacje z Xabim Alonso są nadszarpnięte. Informacje w tej sprawie przekazał Mario Cortegana z "The Athletic".

Vinicius zdecydował ws. nowego kontraktu

Real Madryt w tym sezonie spisuje się dość dobrze, choć ostatnie mecze Królewskich mogą niepokoić nieco fanów. Wszystko bowiem przez fakt, że trzy ostatnie rywalizacje tego zespołu zakończyły się dwoma remisami oraz jedną porażką. Zaczęło się właśnie od przegranego starcia z Liverpoolem, a następnie przyszedł remis z Rayo oraz teraz podział punktów z Elche.

Może się jednak okazać, że nie to będzie największym problemem Los Blancos w najbliższym czasie. Chodzi bowiem o przyszłość Viniciusa Juniora. Od jakiegoś już czasu mówi się o tym, że Brazylijczyk może chcieć odejść z klubu latem, a już z pewnością nie ma chęci przedłużyć współpracę na kolejne lata. Aktualny kontrakt Viniciusa wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

Według informacji, które przekazał Mario Cortegana z „The Athletic”, Vinicius Junior poinformował Florentino Pereza, że nie ma zamiaru przedłużyć kontraktu z Realem Madryt. Wszystko spowodowane jest jego relacją z Xabim Alonso, które – mówiąc dość oględnie – są nadszarpnięte. Może chodzić m.in. o fakt, że ostatni mecz Brazylijczyk rozpoczął na ławce rezerwowych.

Vinicius Junior w tym sezonie rozegrał dla Królewskich w sumie 17 spotkań, w których zdobył pięć goli oraz zanotował cztery asysty. Łącznie w barwach Realu Madryt wystąpił 339 razy, 111 razy trafił do siatki a 87-krotnie zaliczył ostatnie podanie. Serwis „Transfermarkt” wycenia 25-latka na 150 milionów euro.

