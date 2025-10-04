Real może wskoczyć na fotel lidera. Przewidywane składy na mecz z Villarrealem

Real mierzy się w hicie z Villarrealem
Real Madryt w tym sezonie radzi sobie po prostu dobrze. Piłkarze Xabiego Alonso w rozgrywkach Ligi Mistrzów do tej pory zgromadzili na swoim koncie w sumie sześć punktów – pokonując Kajrat Ałmaty oraz Olympique Marsylia – a to daje im drugie miejsce w stawce. Podobna sytuacja ma miejsce w tabeli hiszpańskiej La Liga, gdzie Królewscy również zajmują pozycję wicelidera tabeli ze stratą jednego punktu do pierwszej FC Barcelony.
Tym samym zwycięstwo w meczu z Villarrealem pozwoli wskoczyć im na fotel lidera przynajmniej do niedzieli, bowiem wówczas swój mecz rozgrywa zespół ze stolicy Katalonii. Niemniej Aktualne wyniki Realu w lidze prezentują się dobrze i można z pewnością stwierdzić, że będą oni walczyć o mistrzostwo kraju do samego końca. Teraz jednak przed nimi kolejny trudny mecz, bowiem rywalem będzie zespół Villarrealu, który zajmuje 3. miejsce w lidze.
Oto przewidywany skład Realu Madryt oraz Villarreal na to spotkanie:
Real Madryt: Courtois; Asencio, Militao, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Guler; Mbappe, Vinicius Junior.
Villarreal: Junior; Mourino, Veiga, Marin, S. Cardona; Akhomach, Partey, Gueye, Moleiro; Mikautadze, Pepe.
