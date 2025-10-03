Real Madryt może wkrótce dokonać wielkiego wzmocnienia. Xabi Alonso myśli o pozyskaniu Floriana Wirtza. Transfer będzie zależny od dalszej postawy Niemca w Liverpoolu - przekazuje "Anfield Index".

LE PICTORIUM / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Florian Wirtz wzmocni Real Madryt?

Real Madryt ma za sobą niezwykle intensywne letnie okienko transferowe. Florentino Perez dokonał wielu interesujących wzmocnień. Przyjścia nowych zawodników od razu poszły w parze z wynikami, ponieważ Królewscy zaliczają udane wejście w sezon. Choć przed tygodniem musieli uznać wyższość w derbach Atletico Madryt, które zwyciężyło rezultatem aż 5:2.

Tymczasem z obozu Realu Madryt napływają do nas bardzo ciekawe informacje transferowe. Serwis „Anfield Index” informuje, że wicemistrzowie Hiszpanii rozważają przeprowadzenie hitowego wzmocnienia. W kręgu ich zainteresowań znajduje się bowiem Florian Wirtz, który tego lata wzmocnił Liverpool. Pozyskanie Niemca to cel Xabiego Alonso.

Wspomniane źródło zaznacza jednak, że sprowadzenie Floriana Wirtza będzie niezwykle trudnym zadaniem dla Realu Madryt. Niemiec tego lata zamienił Bayer Leverkusen na Liverpool. Pomocnik jednak zalicza kiepskie wejścia do nowego zespołu, co ma na uwadze Xabi Alonso. Szkoleniowiec Królewskich chce wyciągnąć rękę do zawodnika, jeśli jego sytuacja w Premier League nie ulegnie poprawie.

Liverpool rozbił bank tego lata, sprowadzając Floriana Wirtza za kwotę 125 milionów euro. Dotychczas Niemiec rozegrał dziewięć spotkań w barwach The Reds. Były zawodnik Bayeru Leverkusen nie ma na koncie trafienia. Może pochwalić się jedynie asystą.