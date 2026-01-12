Real Madryt zwolnił Alonso! Szok w Hiszpanii

18:16, 12. stycznia 2026
Wojciech Mazurek
Real Madryt zwolnił Alonso! Szok w Hiszpanii

Real Madryt ogłosił, że Xabi Alonso przestał pełnić funkcję trenera pierwszego zespołu. Decyzja została podjęta za obopólną zgodą - napisali Królewscy w oficjalnym komunikacie.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Xabi Alonso zwolniony! Real Madryt nie wytrzymał po porażce z Barceloną

Real Madryt to kolejny wielki klub, który w 2026 roku zdecydował się na zmianę trenera. Jak grom z jasnego nieba w poniedziałek (12 stycznia) spadła wiadomość, że Xabi Alonso nie będzie dłużej odpowiadał za wyniki zespołu. W mediach społecznościowych pojawił się oficjalny komunikat, w którym można przeczytać, że decyzja o rozstaniu zapadła za obopólną zgodą.

Real Madryt CF ogłasza, że ​​za obopólną zgodą klubu i Xabiego Alonso podjęto decyzję o zakończeniu jego kadencji na stanowisku trenera pierwszego zespołu. […] Nasz klub pragnie wyrazić wdzięczność Xabiemu Alonso i całemu jego sztabowi za ich pracę i poświęcenie w tym trudnym czasie, życząc im wszystkiego najlepszego na nowym etapie życia” – czytamy w oficjalnym oświadczeniu.

Alonso został zatrudniony w Realu jeszcze przed startem Klubowych Mistrzostw Świata. Na stanowisku zastąpił Carlo Ancelottiego, który w przeszłości był jego trenerem, gdy ten zakładał koszulkę Los Blancos jako zawodnik. Pod jego wodzą drużyna rozegrała 34 mecze, z których 24 zakończyły się zwycięstwem, 4 remisem, a 6 porażką. Średnio zespół zdobywał 2,24 punktu na mecz.

Ostatni mecz Alonso w roli trenera zespołu z Bernabeu miał miejsce w niedzielę (11 stycznia). Królewscy przegrali z FC Barceloną (2:3) w finale Superpucharu Hiszpanii. Nowym trenerem Realu Madryt został Alvaro Arbeloa.

