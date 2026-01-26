Real wrócił na właściwe tory? Nowe sygnały z Madrytu

Real Madryt od momentu, gdy doszło do zmiany trenera i Xabiego Alonso zastąpił Alvaro Arbeloa, wyraźnie odżył. Konkretne informacje na ten temat przekazał "The Athletic".

Real ze znacznie lepszą atmosferą w drużynie

Real Madryt od 13 stycznia jest prowadzony przez Alvaro Arbeloę. Hiszpan otrzymał pierwszą poważną szansę pracy w seniorskiej piłce nożnej. 43-latek zastąpił Xabiego Alonso na stanowisku szkoleniowca, który został zwolniony po porażce z FC Barceloną w finale turnieju o Superpuchar Hiszpanii. Tymczasem ciekawe informacje ujawnił „The Athletic”.

Źródło przekonuje, że atmosfera w klubie z Madrytu zdecydowanie się poprawiła. W minioną sobotę Real pokonał Villarreal (2:0) w spotkaniu 21. kolejki La Ligi. Jednocześnie sami zawodnicy mają być otwarci na to, aby odpowiadać swoją grą na krytykę, która w ostatnim czasie na nich spadała.

„The Athletic”, opierając się na swoich źródłach, twierdzi, że obecnie w szeregach Królewskich panuje znacznie lepsza atmosfera. Gdy w klubie pracował jeszcze Xabi Alonso, w drużynie miało dochodzić do wyraźnych napięć.

Real aktualnie zajmuje drugie miejsce w tabeli La Ligi, legitymując się dorobkiem 51 punktów. Do pierwszej FC Barcelony traci tylko jedno oczko. Tymczasem już w najbliższą środę drużyna z Estadio Santiago Bernabéu zmierzy się na wyjeździe z Benfiką Lizbona. Spotkanie może mieć duży ciężar gatunkowy, ponieważ przedstawiciela ligi portugalskiej prowadzi José Mourinho, który w przeszłości był trenerem Los Blancos.

Mecz na Estadio da Luz rozpocznie się o godzinie 21:00. Obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od 2012 roku.