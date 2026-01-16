Real w trakcie burzliwego momentu. Zidane jasno o szatni

Real Madryt w ostatnim czasie podjął decyzję o zmianie trenera. Tymczasem na temat pracy w stołecznym klubie głos zabrał Zinedine Zidane w rozmowie z dziennikiem "Marca".

Zinedine Zidane o pracy w Realu Madryt

Real Madryt przed startem sezonu zdecydował się na zatrudnienie Xabiego Alonso. Po kilku miesiącach nastąpiła jednak weryfikacja i Bask został zwolniony z klubu z Estadio Santiago Bernabeu. Jego miejsce zajął Alvaro Arbeloa. Tymczasem na temat pracy w szeregach giganta La Liga wypowiedział się były trener tej drużyny.

– Zawsze byliśmy otwarci na zawodników w Realu Madryt. Dla mnie to właśnie czyni drużynę silną. Trzeba być blisko piłkarza. Jeśli tego nie rozumiesz, długo nie pociągniesz w tym zawodzie – przekonywał Zinedine Zidane w rozmowie z „Marką”.

– Jesteśmy tu, by ich wspierać. Musicie pokazać im, że zawsze jesteście gotowi. Aby szatnia zaakceptowała to, co chcecie wprowadzić, musicie przekonać zawodników. Jeśli piłkarze nie zgadzają się ze wszystkim, co im oferujecie – treningami, ilością pracy – zawsze będzie czegoś brakowało – zaznaczył Francuz.

– Myślę, że naprawdę podobał im się ten proces z nami na każdym poziomie – dodał były szkoleniowiec Los Blancos.

Real Madryt aktualnie plasuje się na drugiej pozycji w tabeli ligi hiszpańskiej, mając cztery punkty straty do prowadzącej FC Barcelony. Królewscy mogą pochwalić się trzema zwycięstwami z rzędu w La Liga. Niemniej do swojego najbliższego ligowego starcia z Levante piłkarze Realu przystąpią po dwóch kolejnych porażkach. Zespół uległ Albacete (2:3) w Pucharze Króla oraz przegrał z FC Barceloną w finale Superpucharu Hiszpanii (2:3).