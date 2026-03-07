Real Madryt zaskoczył raportem finansowym. Tej kwoty nikt się nie spodziewał

Real Madryt ujawnił swoje najnowsze wyniki finansowe, które zwróciły uwagę kibiców i mediów. Według opublikowanych danych klub miał pod koniec 2025 roku zaledwie kilka milionów euro gotówki.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt opublikował zaskakujący raport finansowy

Real Madryt zakończył 2025 rok z bardzo ograniczoną ilością gotówki w kasie. Według oficjalnych danych klubu na koniec grudnia dostępne środki wynosiły około 3,4 miliona euro. To wyraźny spadek w porównaniu z poprzednimi latami, gdy sytuacja finansowa była znacznie bardziej komfortowa.

Jeszcze kilka miesięcy wcześniej sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. Na początku lata klub dysponował około 175,8 miliona euro. Oznacza to spadek o ponad 170 milionów euro w ciągu pół roku. Jednym z głównych powodów były wysokie wydatki poniesione podczas letniego okna transferowego.

Real Madryt przeznaczył 122 miliony euro na sprowadzenie Deana Huijsena oraz Franco Mastantuono. Dodatkowo klub zapłacił około 10 milionów euro, aby przyspieszyć transfer Alexandra Arnolda. Do zespołu dołączył także Alvaro Carreras, a koszty zwiększyła również decyzja o zwolnieniu trenera Xabiego Alonso.

Spadek poziomu gotówki widać także w porównaniu z wcześniejszymi latami. W 2024 roku klub kończył rok z około 61 milionami euro w kasie. Rok wcześniej było to aż 190 milionów euro. W obecnym przypadku kwota jest więc zdecydowanie niższa niż w poprzednich sezonach.

Mimo tego Real Madryt nadal pozostaje stabilny finansowo. W pierwszych sześciu miesiącach sezonu klub zanotował przychody na poziomie 571 milionów euro. To jednak o ponad 18 milionów mniej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Spadek wpływów oraz rosnące koszty inwestycji związanych z Santiago Bernabeu sprawiły że klub zachowuje większą ostrożność na rynku transferowym.

Zobacz również: Wisła Kraków wyrzucona do 2 Ligi? „Rywale dostali historyczną szansę”