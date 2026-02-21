Real Madryt zagra w Pampelunie. Oto oficjalny skład Królewskich

17:10, 21. lutego 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Real Madryt zmierzy się na wyjeździe z Osasuną Pampeluna w 25. kolejce La Liga. Alvaro Arbeloa odkrył karty przed sobotnim meczem w stolicy Nawarry.

Kylian Mbappe
Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Skład Realu Madryt na mecz z Osasuną Pampeluna

Real Madryt pokonał w ostatniej kolejce Real Sociedad (4:1) i wskoczył na fotel lidera La Liga. Piłkarze Królewskich skorzystali przy tym z porażki Barcelony z Gironą (1:2). Ekipa prowadzona przez Alvaro Arbeloę rywalizuje także w fazie play-off Ligi Mistrzów i po pierwszym meczu z Benfiką Lizbona jest bliżej awansu do 1/8 finału. Hiszpański gigant wygrał w Portugalii (1:0) po golu Viniciusa Juniora.

Po sensacyjnej porażce w grudniu z Celtą Vigo Los Blancos zanotowali serię ośmiu kolejnych zwycięstw. W tym sezonie pozostają najlepiej punktującym zespołem w meczach wyjazdowych obok Dumy Katalonii. W pięciu ostatnich ligowych potyczkach poza Santiago Bernabeu stracili zaledwie dwie bramki.

W dzisiejszym meczu Arbeloa nie mógł skorzystać z kontuzjowanych Edera Militao, Jude’a Bellinghama, Rodrygo i Deana Huijsena. Po zawieszeniu za kartki do wyjściowego składu wraca Raul Asencio. Hiszpański obrońca nie zagrał przeciwko zespołowi Jose Mourinho w Lidze Mistrzów. Początek meczu Osasuna Pampeluna – Real Madryt w ramach 25. kolejki o godzinie 18:30.

Osasuna Pampeluna – Real Madryt. Oto skład Królewskich

Real Madryt: Courtois – Carvajal, Asencio, Alaba, Carreras – Valverde, Tchouameni, Guler, Camavinga – Vinicius, Mbappe

