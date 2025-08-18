Alonso szybko się w nim zauroczył. Nowy nabytek Realu błyszczy

Real Madryt trenuje do wtorkowego meczu z Osasuną. "AS" ujawnia, że Xabi Alonso jest pod wrażeniem umiejętności Franco Mastantuono. 18-latek ma zaliczyć szybki debiut.

fot. Associated Press Na zdjęciu: Xabi Alonso

Mastantuono ma zadebiutować. Nowy nabytek błyszczy w treningu

Real Madryt skupił się tego lata na przebudowie defensywy. Na Santiago Bernabeu zawitali Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen oraz Alvaro Carreras. Dodatkowo, Królewscy wygrali batalię o rozchwytywanego Franco Mastantuono – wielki talent i nadzieję argentyńskiej piłki. 18-latek dołączył do nowej drużyny po Klubowych Mistrzostwach Świata, a jego prezentacja odbyła się kilka dni temu.

Oczywiście transfer Mastantuono był zrobiony z myślą o przyszłości, ale pomocnik może okazać się przydatny dla drużyny już w sezonie 2025/2026. „AS” twierdzi, że ten błyszczy podczas treningów i szybko wpadł w oko Xabiemu Alonso. Szkoleniowiec Realu Madryt pozwoli mu szybko zadebiutować. Powinno do tego dojść już podczas wtorkowego meczu z Osasuną, który dla wicemistrza Hiszpanii będzie inauguracją ligowych rozgrywek.

Mastantuono raczej nie znajdzie się w wyjściowej jedenastce, ale pojawi się na murawie z ławki rezerwowych. Pod nieobecność kontuzjowanego Jude Bellinghama może zaliczyć więcej minut i z pewnością spróbuje wykorzystać swoją szansę.

18-latek kosztował Real Madryt aż 45 milionów euro. Jego występy w River Plate szybko zyskały zwolenników wśród europejskich gigantów. Do samego końca o jednokrotnego reprezentanta Argentyny zabiegało Paris Saint-Germain, ale to Królewscy wygrali batalię, podpisując z nim umowę do 2031 roku.