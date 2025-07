Real Madryt z nowym rekordem! Takich pieniędzy jeszcze nie widzieli

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Real Madryt podsumował rok finansowy

Real Madryt zaprezentował wyniki finansowe za miniony rok obrotowy, wskazując, że przychody – z wyłączeniem wpływów z transferów – osiągnęły rekordowy poziom 1,185 miliarda euro. To wzrost o 10 procent w porównaniu do poprzedniego roku finansowego.

Zysk netto wyniósł 24,3 miliona euro, co stanowi wzrost o 56 procent w porównaniu z rokiem ubiegłym. Tymczasem zysk operacyjny giganta La Liga, nie licząc odsetek, podatków, amortyzacji i umorzeń, osiągnął rekordową wartość, wynoszącą 242,9 miliona euro.

📊 EL REAL MADRID CIERRA EL EJERCICIO 2024/25 CON UN RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS DE 24 MILLONES DE EUROS. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 17, 2025

Kapitał własny klubu wzrósł do 598 milionów euro, a wskaźnik zadłużenia netto do kapitału własnego wyniósł 0, co oznacza pełną wypłacalność i całkowitą niezależność finansową Realu Madryt.

Zadłużenie netto, z wyłączeniem pożyczek zaciągniętych na przebudowę Estadio Santiago Bernabeu, wynosi obecnie 12 milionów euro. Natomiast całkowite saldo zadłużenia związane z tymi pożyczkami to 1,132 miliarda euro.

Real Madryt aktualnie korzysta z przerwy po udziale w Klubowych Mistrzostwach Świata. Do rozgrywek La Liga powróci w czwartym tygodniu sierpnia. W pierwszej kolejce Królewscy zmierzą się z Osasuną – mecz odbędzie się 19 sierpnia o godzinie 21:00 na Santiago Bernabéu. Tydzień później Real zagra z Realem Oviedo.

