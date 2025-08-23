Real planuje przyszłość z Viniciusem. Alonso ma nadzieję na formę

Vinicius Junior w ostatnim czasie łączony był z możliwym transferem do ekipy z Premier League. Tymczasem nowe wieści o nastawieniu Xabiego Alonso wobec piłkarza przekazała Marca.

fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Xabi Alonso oczekuje więcej od Viniciusa Juniora

Vinicius Junior to jeden z kluczowych zawodników Realu Madryt, na którym opiera się siła ofensywna zespołu. Mimo że latem ubiegłego roku do klubu dołączył Kylian Mbappé, pozycja Brazylijczyka w składzie Los Blancos pozostaje cały czas mocna. Tymczasem ciekawymi informacjami na temat piłkarza podzieliła się hiszpańska Marca.

Źródło przekonuje, że Xabi Alonso bardzo mocno liczy na Viniciusa Juniora i uważa go za kluczowego gracza swojej drużyny. Hiszpan nie zamierza usuwać Brazylijczyka z wyjściowego składu. Jednocześnie szkoleniowiec oczekuje, że piłkarz wróci do swojej najlepszej formy.

Reprezentant Brazylii ma kontrakt z Realem Madryt ważny do końca czerwca 2027 roku. Jednocześnie coraz częściej pojawiają się sugestie, że Vinicius Junior nie zdecyduje się na jego przedłużenie. Ostatnio pojawiły się także informacje, że Królewscy mogą wymienić zawodników z Manchesterem City – Brazylijczyk miałby trafić do angielskiego klubu, a Real pozyskać Erlinga Haalanda.

Vinicius Junior w ostatnim sezonie rozegrał łącznie 58 meczów we wszystkich rozgrywkach, zdobywając 22 gole i notując 19 asyst. Aktualnie jego rynkowa wartość wynosi 170 milionów euro. 25-latek trafił do hiszpańskiej ekipy w 2018 roku za 45 milionów euro.

