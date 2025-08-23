Lewandowski w pełni sił. Hansi Flick może na niego liczyć

FC Barcelona w oficjalnym komunikacie na platformie X przekazała optymistyczne wieści dotyczące Roberta Lewandowskiego. Zawodnik ostatnio zmagał się z kontuzją.

fot. Rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski dostępny na mecz Levante – FC Barcelona

FC Barcelona udanie rozpoczęła nowy sezon La Liga, pewnie pokonując Mallorcę (3:0). W sobotni wieczór Katalończycy rozegrają kolejne spotkanie – tym razem na wyjeździe z Levante. Klub przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych konkretne informacje dotyczące reprezentanta Polski.

Na początku sierpnia Lewandowski doznał kontuzji ścięgna udowego, co początkowo miało wykluczyć go z sierpniowych meczów Barcelony. Według pierwszych prognoz napastnik miał wrócić na boisko dopiero po przerwie reprezentacyjnej. Okazało się jednak, że jego sytuacja zdrowotna jest dobra. Lewandowski otrzymał zgodę sztabu medycznego Barcelony na grę i będzie do dyspozycji trenera Hansiego Flicka już na spotkanie drugiej kolejki La Liga.

✅ ¡𝐑𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭 𝐋𝐞𝐰𝐚𝐧𝐝𝐨𝐰𝐬𝐤𝐢 ha recibido el 𝐚𝐥𝐭𝐚 𝐦𝐞́𝐝𝐢𝐜𝐚 y está disponible para el #LevanteBarça!



🤜🤛 pic.twitter.com/MVvWkzC2Wr — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 23, 2025

Napastnik trafił do FC Barcelony w lipcu 2022 roku z Bayernu Monachium. Katalończycy zapłacili za niego 45 milionów euro. Do tej pory w barwach Barcy Lewandowski wystąpił w 147 spotkaniach, strzelając 101 goli i notując 20 asyst.

Aktualny kontrakt zawodnika obowiązuje do końca czerwca 2026 roku, a jego rynkowa wartość wynosi 12 milionów euro. Ciekawostką jest, że Lewandowski jeszcze nie miał okazji zagrać przeciwko Levante w lidze.

