Real idzie jak burza! Dublet Mbappe, Vinicius zmarnował karnego [WIDEO]

Real Madryt pokonał Valencię! Mbappe z dubletem
Real Madryt potwierdził, że w tym sezonie celuje w odzyskanie mistrzostwa Hiszpanii. Xabi Alonso i spółka wygrali właśnie szósty mecz z rzędu. W sobotę wieczorem na Estadio Santiago Bernabeu pokonali Valencię (4:0). Dubletem popisał się Kylian Mbappe.
Worek z bramkami w sobotni wieczór rozwiązał się w 19. minucie. Wtedy po raz pierwszy na listę strzelców wpisał się Mbappe. Francuz wykorzystał rzut karny, uderzając w lewy dolny róg bramki. Bramkarz gości wybrał złą stronę, rzucając się w przeciwnym kierunku.
Już po dwunastu minutach Królewscy podwyższyli wynik spotkania. Ponownie do siatki trafił Kylian Mbappe, który po dośrodkowaniu Ardy Gulera nie miał problemów, aby skierować futbolówkę do bramki strzeżonej przez Julena Agirrezabalę.
W 43. minucie Real mógł prowadzić różnicą trzech bramek, ale gospodarze nie wykorzystali rzutu karnego. Choć hat-tricka mógł skompletować Kylian Mbappe, to oddał jedenastkę Viniciusowi, ale ten uderzył nieskutecznie. Zmarnowaną szansę odpokutowali dosłownie minutę później. Gola strzałem zza pola karnego zdobył Jude Bellingham.
W drugiej połowie Los Blancos mieli mecz pod kontrolą, przeważając zdecydowanie w posiadaniu piłki. Blisko hat-tricka był Kylian Mbappe, ale jego strzał z woleja zatrzymał bramkarz. W 82. minucie wynik spotkania na (4:0) ustalił Alvaro Carreras, zdobywając premierowego gola.
Po zwycięstwie z Valencią podopieczni Xabiego Alonso umocnili się na 1. miejscu w tabeli La Liga. Po 11. kolejkach mają na swoim koncie 30 punktów, zdobywając komplet punktów w 10 z 11 możliwych spotkań. W przyszłym tygodniu czeka ich rywalizacja z Liverpoolem w Lidze Mistrzów oraz ligowe starcie z Rayo Vallecano.
Real Madryt 4:0 Valencia (19′, 31′ Mbappe, 44′ Bellingham, 82′ Carreras)