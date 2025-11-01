Real idzie jak burza! Dublet Mbappe, Vinicius zmarnował karnego [WIDEO]

Real Madryt bez problemów poradził sobie z Valencią, wygrywając (4:0). Dwie bramki zdobył Kylian Mbappe, a Vinicius Junior zmarnował rzut karny. Królewscy ponownie uciekają Barcelonie w tabeli La Liga.

Real Madryt pokonał Valencię! Mbappe z dubletem

Real Madryt potwierdził, że w tym sezonie celuje w odzyskanie mistrzostwa Hiszpanii. Xabi Alonso i spółka wygrali właśnie szósty mecz z rzędu. W sobotę wieczorem na Estadio Santiago Bernabeu pokonali Valencię (4:0). Dubletem popisał się Kylian Mbappe.

Worek z bramkami w sobotni wieczór rozwiązał się w 19. minucie. Wtedy po raz pierwszy na listę strzelców wpisał się Mbappe. Francuz wykorzystał rzut karny, uderzając w lewy dolny róg bramki. Bramkarz gości wybrał złą stronę, rzucając się w przeciwnym kierunku.

Kylian Mbappe pewnie wykorzystuje jedenastkę i daje Królewskim prowadzenie w meczu z Valencią! 🎯



— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 1, 2025

Już po dwunastu minutach Królewscy podwyższyli wynik spotkania. Ponownie do siatki trafił Kylian Mbappe, który po dośrodkowaniu Ardy Gulera nie miał problemów, aby skierować futbolówkę do bramki strzeżonej przez Julena Agirrezabalę.

𝐃𝐔𝐁𝐋𝐄𝐓 𝐊𝐘𝐋𝐈𝐀𝐍𝐀 𝐌𝐁𝐀𝐏𝐏𝐄! ✌️⚽



Świetnym dośrodkowaniem popisał się Arda Güler! 🍪 Real Madryt prowadzi 2:0 z Valencią!



— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 1, 2025

W 43. minucie Real mógł prowadzić różnicą trzech bramek, ale gospodarze nie wykorzystali rzutu karnego. Choć hat-tricka mógł skompletować Kylian Mbappe, to oddał jedenastkę Viniciusowi, ale ten uderzył nieskutecznie. Zmarnowaną szansę odpokutowali dosłownie minutę później. Gola strzałem zza pola karnego zdobył Jude Bellingham.

𝐉𝐔𝐃𝐄 𝐁𝐄𝐋𝐋𝐈𝐍𝐆𝐇𝐀𝐌! 🔥🔥 Królewscy prowadzą z Valencią 3:0! 💪



— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) November 1, 2025

W drugiej połowie Los Blancos mieli mecz pod kontrolą, przeważając zdecydowanie w posiadaniu piłki. Blisko hat-tricka był Kylian Mbappe, ale jego strzał z woleja zatrzymał bramkarz. W 82. minucie wynik spotkania na (4:0) ustalił Alvaro Carreras, zdobywając premierowego gola.

Po zwycięstwie z Valencią podopieczni Xabiego Alonso umocnili się na 1. miejscu w tabeli La Liga. Po 11. kolejkach mają na swoim koncie 30 punktów, zdobywając komplet punktów w 10 z 11 możliwych spotkań. W przyszłym tygodniu czeka ich rywalizacja z Liverpoolem w Lidze Mistrzów oraz ligowe starcie z Rayo Vallecano.

Real Madryt 4:0 Valencia (19′, 31′ Mbappe, 44′ Bellingham, 82′ Carreras)