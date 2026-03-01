Real Madryt szykuje się na wielki test Arbeloa nie ukrywa ambicji

Real Madryt przygotowuje się do meczu z Getafe, ale najwięcej emocji budzi sytuacja Kyliana Mbappe. Alvaro Arbeloa jasno odniósł się do stanu zdrowia gwiazdy i rozwiał część spekulacji.

Alvaro Arbeloa
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Arbeloa zapowiada walkę na dwóch frontach

Real Madryt koncentruje się na powrocie Kyliana Mbappe do pełnej dyspozycji. Alvaro Arbeloa podkreślił, że w klubie panuje pełna jasność co do sytuacji napastnika. – Mamy pełną jasność co do tego, co się z nim dzieje i czego teraz chcemy, czyli aby wyleczył drobne urazy i wrócił w stu procentach gotowy – powiedział Arbeloa.

Real Madryt chce utrzymać wysoką intensywność mimo napiętego kalendarza. Arbeloa zaznaczył, że drużyna jest w dobrej formie i z niecierpliwością czeka na kolejne wyzwania. – Wiemy, jak wymagający jest rywal i że potrafi zepchnąć przeciwnika do defensywy. Cieszymy się, że zagramy u siebie przed naszymi kibicami – powiedział trener przed meczem z Getafe.

Szkoleniowiec odniósł się także do zbliżającego się dwumeczu z Manchesterem City w Lidze Mistrzów. – To będzie ekscytujące spotkanie między dwoma wielkimi klubami. Kibice Realu bardzo cenią takie starcia ze względu na klasę przeciwnika – podkreślił. Dodał, że zespół odpowiednio przygotuje się do rywalizacji, gdy nadejdzie właściwy moment.

Arbeloa zwrócił uwagę na elastyczność taktyczną i szeroką kadrę. Podkreślił, że system nie jest zamknięty, a zmiany wynikają z potrzeby uzyskania innych rozwiązań na boisku. Szczególne słowa uznania skierował w stronę Rodrygo. – Może być kluczowym i decydującym zawodnikiem. Od lat pokazuje swoją jakość i potrafi grać na trzech pozycjach w ataku – zaznaczył.

