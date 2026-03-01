Mbappe zdąży na hitowy mecz z Man City? Arbeloa tego nie zdradza

13:10, 1. marca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  Real Madryt TV

Kylian Mbappe jest w tym sezonie najlepszym piłkarzem Realu Madryt. Ostatnio zabrakło go z powodu urazu. Alvaro Arbeloa nie wie, czy gwiazdor wyleczy się na hitowy dwumecz z Manchesterem City.

Kylian Mbappe
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe

Real z Man City bez Mbappe? To możliwe

Kylian Mbappe opuścił kilka dni temu spotkanie z Benficą w Lidze Mistrzów. Mimo jego absencji, Real Madryt zdołał pokonać rywala i awansować do kolejnej fazy rozgrywek. Teraz wyzwanie będzie zdecydowanie poważniejsze, bowiem Królewskich czeka hitowa rywalizacja z Manchesterem City.

Kibice zastanawiają się, czy Francuz zdoła wrócić i zagrać przeciwko angielskiemu gigantowi. Media sugerują, że kontuzja kolana w jego przypadku oznacza nawet kilka tygodni absencji. Na pewno zabraknie go podczas ligowych meczów z Getafe czy Celtą. Niewiele wskazuje na to, że wystąpi też w pierwszej odsłonie potyczki z Manchesterem City.

Jego powrót przewidziany jest na okolice rewanżu. Alvaro Arbeloa nie zamierza jednak składać w tym temacie żadnych deklaracji. Realowi zależy na tym, aby Mbappe w pełni wyzdrowiał i zagrał, gdy będzie dobrze dysponowany.

– Sytuacja Mbappe jest bardzo jasna. Wiemy co mu dolega. Chcemy, żeby całkowicie się z tego wyleczył i wrócił wtedy, gdy będzie w pełni gotowy. Zobaczymy dzień po dniu, czy zagra przeciwko Manchesterowi City. To będzie zależało od jego odczuć. Teraz lepiej nie podawać żadnych terminów. Zobaczymy, jak będzie się czuł i na tej podstawie podejmiemy decyzję. Wróci, kiedy będzie w pełni gotowy – wytłumaczył Arbeloa na konferencji prasowej.