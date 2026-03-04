Klopp ma dwie opcje. Poważna konkurencja dla Realu

Juergen Klopp skłania się ku powrotowi na ławkę trenerską. Obecny działacz Red Bulla jest głównie łączony z Realem Madryt. Nie będzie to dla niego jedyna opcja, jeśli zdecyduje się na zmianę pracy.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Jurgen Klopp

Klopp trafi do Realu? Rośnie poważny konkurent

Juergen Klopp po sezonie 2023/2024 zrezygnował z prowadzenia Liverpoolu, a na początku 2025 roku objął stanowisko dyrektora ds. globalnego rozwoju piłki nożnej w grupie Red Bulla. Po kilkunastu miesiącach media sugerują, że brakuje mu pracy trenerskiej i wkrótce może wrócić na ławkę. Jego działania w roli zarządzającego również nie pozostają bez echa – „L’Equipe” ujawnił, że zebrał w ostatnim czasie wiele krytyki.

Być może Klopp w najbliższych miesiącach postanowi zmienić miejsce pracy. Nie jest tajemnicą, że poluje na niego Real Madryt, który widzi w nim wymarzonego kandydata na nowego trenera. Florentino Perez chciałby się z nim porozumieć i podpisać kontrakt od początku przyszłego sezonu. Z każdym tygodniem maleją szanse na to, że Alvaro Arbeloa pozostanie na stanowisku na dłużej.

Sam Klopp ma być faktycznie zainteresowany pracą na Santiago Bernabeu. Sky Sport uważa, że w przypadku opuszczenia struktur Red Bulla, będzie miał dwie konkretne opcje. Jedna pochodzi właśnie od hiszpańskiego giganta, a drugą może być objęcie reprezentacji Niemiec.

W tym jednak przypadku kluczowa będzie dyspozycja niemieckiej kadry na najbliższych mistrzostwach świata. Choć Julian Nagelsmann przedłużył umowę do 2028 roku, fatalny wynik zmusi działaczy do konkretnych działań. Podobnie, jak w przypadku Królewskich, tym kierunkiem Klopp również byłby bardzo zainteresowany.