Real Madryt szuka nowego trenera. Kandydatem były szef Flicka

Real Madryt cały czas rozgląda się za potencjalnym następcą Alvaro Arbeloi. Z doniesień El Nacional wynika, że w grę wchodzi kandydatura byłego szefa Hansiego Flicka. Jedną z opcji ma być Joachim Loew.

PressFocus Na zdjęciu: Hansi Flick

Loew wśród kandydatów na nowego trenera Realu Madryt

Xabi Alonso miał być trenerem, który na wiele lat zablokuje innym możliwość pracy na Bernabeu. Z jego zatrudnieniem wiązano wielkie plany, ale finalnie po zaledwie sześciu miesiącach współpraca dobiegła końca. W poniedziałek (12 stycznia) Real Madryt poinformował, że Hiszpan nie będzie dłużej odpowiadał za wyniki zespołu. Nowym szkoleniowcem został Alvaro Arbeloa, którego przesunięto z Castilli.

Nie da się ukryć, że zatrudnienie Arbeloi w sezonie przejściowym to duże ryzyko dla takiego klubu jak Real. Hiszpańskie media są jednak przekonane, że po zakończeniu rozgrywek na ławce trenerskiej ponownie dojdzie do zmiany. Faworytami są Juergen Klopp i Zinedine Zidane. Przy czym francuski szkoleniowiec raczej nie zdecyduje się na powrót, ponieważ ma przejąć reprezentację Francji.

Real Madryt kontynuuję więc poszukiwania nowego trenera. Pod obserwacją jest kilka nazwisk, które zwróciły uwagę Florentino Pereza. Jednym z nich ma być były szef Hansiego Flicka, czyli opiekuna odwiecznego rywala – FC Barcelony. Jak podaje El Nacional, w gabinetach Los Blancos pojawiło się konkretne nazwisko, a dokładnie Joachim Loew.

Joachim Loew to były selekcjoner reprezentacji Niemiec. To właśnie w pracy z drużyną narodową pomagał mu Hansi Flick, pełniąc funkcję asystenta w latach 2006-2014. Co ciekawe, ta opcja była rozważana wiele razy w przeszłości, gdy 65-latek pracował z kadrą Die Manschaft. Do współpracy obu stron nigdy nie doszło, ponieważ Niemiec zawsze wykazywał się lojalnością do rodzimej federacji.

Ostatni raz Loew na ławce trenerskiej był widziany podczas Mistrzostw Europy 2021. To właśnie po zakończeniu turnieju ustąpił ze stanowiska. W roli selekcjonera reprezentacji Niemiec zastąpił go nie kto inny jak wieloletni asystent Hansi Flick.