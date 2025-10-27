Real Madryt stracił gwiazdę do końca roku. Koszmarna kontuzja po El Clasico

Real Madryt poinformował o kontuzji Daniego Carvajala. Kapitan Królewskich przejdzie artroskopię prawego kolana i nie zagra już w tym roku.

Dani Carvajal kontuzjowany

Real Madryt pokonał Barcelonę (2:1) w hicie 10. kolejki La Liga. W niedzielnym El Clasico rozegranym na Santiago Bernabeu gole dla Królewskich strzelili Kylian Mbappe i Jude Bellingham, natomiast dla aktualnych mistrzów trafił Fermin Lopez. Wynik mógł być jeszcze wyższy, lecz świetnie między słupkami spisywał się Wojciech Szczęsny, który obronił rzut karny wykonywany przez Mbappe w drugiej połowie.

Dzięki zwycięstwu zespół Xabiego Alonso umocnił się na pozycji lidera tabeli, powiększając przewagę nad Dumą Katalonii do pięciu punktów. Jednak szkoleniowiec Realu ma też poważny problem po meczu, ponieważ kontuzji nabawił się Dani Carvajal.

Jak poinformował klub w oficjalnym komunikacie, u kapitana Królewskich zdiagnozowano uraz w prawym kolanie. Carvajal zostanie poddany artroskopii, a hiszpańskie media przewidują, że jego przerwa w grze potrwa od dwóch do trzech miesięcy. To oznacza, że Alonso nie skorzysta w tym roku z Carvajala.

33-letni obrońca rozegrał w tym sezonie osiem spotkań, a w El Clasico pojawił się na murawie w 72. minucie. Przyszłość Carvajala w Realu Madryt pozostaje jednak niepewna, a jego kontrakt obowiązuje tylko do czerwca 2026 roku. Wychowanek w trakcie kariery reprezentował również Bayeru Leverkusen, do którego dołączył w 2012 roku. Dwanaście miesięcy później Hiszpan wrócił Realu. Łącznie dla madrytczyków rozegrał 436 meczów i strzelił 14 goli.